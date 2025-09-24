Litwa zmienia akcenty w organizacjach międzynarodowych

Jak poinformowało Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy (SADM), zmiana etatów ma na celu optymalizację dyplomatycznych zasobów państwa oraz zapewnienie skutecznego udziału Litwy w pracach instytucji międzynarodowych.

„Dążymy do wzmocnienia przygotowań Litwy do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2027 roku, koncentrując siły na priorytetowych obszarach działań” – podkreślono w komunikacie.

Resort wskazuje, że wzmocniona zostanie reprezentacja przy MOP, która podejmuje dla Litwy istotne decyzje o „wiążącej mocy prawnej”, m.in. w sprawach przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji pracowników, równości płci w miejscu pracy, zapewniania warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei decyzje OECD – jak zaznacza SADM – mają charakter analityczny i rekomendacyjny.

„Biorąc to pod uwagę, proponuje się wzmocnienie reprezentacji w formatach MOP, gdzie wpływ rozstrzygnięć na politykę krajową jest znacząco większy” – stwierdza ministerstwo.

W okresie litewskiego przewodnictwa w Radzie UE (styczeń–czerwiec 2027 r.) attaché Litwy ma koordynować reprezentację państw członkowskich w MOP i zabierać głos w imieniu całego bloku.

Litwa została wybrana na kadencję 2024–2027 pełnoprawnym członkiem Rady Administracyjnej MOP, co daje jej prawo głosu w sprawie decyzji tej organizacji. MOP jest agencją ONZ zajmującą się regulacją kwestii stosunków pracy.