Litwa wprowadza sankcje wobec byłej liderki Gagauzji Iriny Vlah

Resort wyjaśnił, że krok ten podjęto z powodu powiązań I. Vlah z Rosją oraz jej aktywnej pomocy Moskwie w wywieraniu bezprawnego wpływu na procesy polityczne w Mołdawii, w tym na zbliżające się wybory parlamentarne. Według URM, była liderka regionu regularnie odwiedza Rosję, spotyka się z przedstawicielami państwa-agresora i koordynuje działania stanowiące ingerencję w sprawy wewnętrzne Mołdawii oraz przebieg tamtejszych procesów demokratycznych.

Jak przypomniano, w sierpniu sankcje wobec I. Vlah wprowadziła Kanada. W konsekwencji międzyresortowa rada nadzorcza Mołdawii zastosowała wobec niej środki ograniczające, a Państwowa Służba Podatkowa zamroziła jej środki finansowe oraz inny majątek.

Irina Vlah, uznawana za polityk prorosyjską, kierowała Gagauzją w latach 2015–2023. Decyzja Wilna – jak podkreśla MSZ – ma na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego oraz integralności procesów demokratycznych w regionie.