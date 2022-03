List otwarty Małżonek Prezydentów Polski i Litwy

Apelujemy do polityków, duchownych, organizacji i wszystkich ludzi dobrej woli na świecie o solidarność z ukraińskimi dziećmi – bezbronnymi ofiarami rosyjskiej agresji. Zróbmy, co w naszej mocy, aby zakończyć tę wojnę!

Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła się zaledwie tydzień temu, ale już przyniosła śmierć i cierpienie milionom niewinnych ludzi. Już blisko 700 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia Ukrainy, zostawiając nie tylko dawne spokojne życie w Ojczyźnie, ale przede wszystkim swoich ojców, mężów i braci, którzy walczą o wolność.

Wielu uchodźców to dzieci, uciekające przed agresją bez opieki rodziców. Za liczbami ofiar kryją się osobiste tragedie milionów Ukrainek i Ukraińców. Codziennością ukraińskich dzieci nie jest już nauka i zabawa z rówieśnikami, ale ucieczka i schrony przeciwlotnicze. Całe pokolenie młodych Ukraińców będzie na ciele i duszy nosiło blizny po okrucieństwach tej wojny.

Na naszych oczach rośnie bilans ofiar – także wśród ludności cywilnej, w tym dzieci. Brutalne działania agresora w miastach prowadzą do niszczenia szpitali, elektrowni i szkół. Ataki na placówki medyczne i oświatowe stanowią ciężkie naruszenie zasad międzynarodowego prawa humanitarnego. Odcięcie od dostaw żywności i leków zagraża zdrowiu i życiu milionów ludzi. Wojna ta toczy się nie tylko w cieniu pandemii COVID–19, ale też epidemii polio i odry wśród dzieci.

Potrzeby humanitarne i w samej Ukrainie, i w krajach, które udzieliły jej wsparcia, rosną z dnia na dzień. Są to zarówno potrzeby najbardziej podstawowe jak schronienie, żywność i opieka zdrowotna, jak i takie, które udzielane będą jeszcze długo po ustaniu wojny – zapewnienie edukacji, wsparcia psychologicznego i medycznego.

Świat nie pozostawia Ukrainy samej. Państwa i organizacje międzynarodowe zapewniają opiekę instytucjonalną i wsparcie, setki tysięcy ludzi okazują solidarność i niosą pomoc. Apel humanitarny wystosowała wczoraj Organizacja Narodów Zjednoczonych, która chce udzielić wsparcia w wysokości 1,7 mld USD. Pomoc ta ma dotrzeć do ponad 6 milionów osób pilnie potrzebujących wsparcia – w Ukrainie i krajach sąsiednich, które udzielają schronienia.

Solidarność całej społeczności międzynarodowej w obliczu tragedii jest ogromną wartością. Apelujemy do ludzi dobrej woli na całym świecie, do organizacji społecznych, kościołów i przywódców państw: uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby zakończyć tę wojnę – wojnę dorosłych, której ofiarami padają najmłodsi. Wojnę, która zabija teraźniejszość i przyszłość dzieci Ukrainy. Pomóżmy razem jej bezbronnym ofiarom.

Agata Kornhauser–Duda

Diana Nausėdienė

Warszawa–Wilno, 2 marca 2022 roku