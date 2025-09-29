Liderzy UE: naród Mołdawii wybrał europejską przyszłość mimo ingerencji Rosji

Ze wstępnych wyników niedzielnych wyborów parlamentarnych w Mołdawii wynika, że proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) utrzyma większość w parlamencie tego kraju. Na 101 miejsc w izbie PAS będzie mieć zapewne ok. 55 mandatów. To mniej niż w poprzedniej kadencji, kiedy miała 63, ale pozwoli na samodzielne rządy bez potrzeby tworzenia koalicji, której PAS nie miałaby z kim stworzyć pod hasłem wejścia do UE.

Szefowie unijnych instytucji przyjęli wynik z zadowoleniem.

„Mołdawio, znowu to zrobiłaś” – napisała na platformie X von der Leyen. „Żadna próba zasiania strachu lub podziałów nie może złamać twojej determinacji” – zaznaczyła.

W jej ocenie Mołdawia „dokonała jasnego wyboru”, wybrała: Europę, demokrację i wolność.

„Nasze drzwi są otwarte” – zadeklarowała von der Leyen.

Costa podkreślił, że Mołdawianie „wybrali demokrację, reformy i europejską przyszłość, mimo nacisków i ingerencji ze strony Rosji”.

„UE wspiera Mołdawię na każdym kroku” – dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zaznaczyła, że wynik wyborów w Mołdawii jest wyraźnym „tak” dla europejskiej przyszłości tego kraju.