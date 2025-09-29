Liderzy UE: naród Mołdawii wybrał europejską przyszłość mimo ingerencji Rosji

Ze wstępnych wyników niedzielnych wyborów parlamentarnych w Mołdawii wynika, że proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) utrzyma większość w parlamencie tego kraju. Na 101 miejsc w izbie PAS będzie mieć zapewne ok. 55 mandatów. To mniej niż w poprzedniej kadencji, kiedy miała 63, ale pozwoli na samodzielne rządy bez potrzeby tworzenia koalicji, której PAS nie miałaby z kim stworzyć pod hasłem wejścia do UE.
Szefowie unijnych instytucji przyjęli wynik z zadowoleniem.
„Mołdawio, znowu to zrobiłaś” – napisała na platformie X von der Leyen.
„Żadna próba zasiania strachu lub podziałów nie może złamać twojej determinacji” – zaznaczyła.
W jej ocenie Mołdawia „dokonała jasnego wyboru”, wybrała: Europę, demokrację i wolność.
„Nasze drzwi są otwarte” – zadeklarowała von der Leyen.
Costa podkreślił, że Mołdawianie „wybrali demokrację, reformy i europejską przyszłość, mimo nacisków i ingerencji ze strony Rosji”.
„UE wspiera Mołdawię na każdym kroku” – dodał przewodniczący Rady Europejskiej.
Z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zaznaczyła, że wynik wyborów w Mołdawii jest wyraźnym „tak” dla europejskiej przyszłości tego kraju.
„Pomimo ogromnych wysiłków Rosji mających na celu szerzenie dezinformacji i kupowanie głosów, żadna siła nie jest w stanie powstrzymać narodu oddanego wolność” – podkreśliła.