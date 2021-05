Liderzy białoruskiej opozycji: trzeba zatrzymać terror raz na zawsze

„Jesteśmy zgodni w naszej ocenie, że w wyniku bezmyślnych działań nielegalnego reżimu Białoruś zmieniła się w „czarną plamę” na mapie świata. Reżim jest na skraju całkowitej izolacji – jak nigdy dotąd. Unia Europejska, USA, Wielka Brytania, Japonia, Kanada i inne kraje działają i robią wszystko, aby pomóc nam, Białorusinom. A my sami, Białorusini, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uwolnić więźniów politycznych, powstrzymać przemoc i przeprowadzić uczciwe wybory. Musimy działać – okno możliwości jest otwarte. Nie ma już nic do czekania – terror musi zostać raz na zawsze powstrzymany” – oświadczyli liderzy białoruskiej pozycji: Swiatłana Cichanouskaja, Weranika Capkała, Paweł Łatuszka, Wolha Kawalkowa, Waler Kawaleuski, Franak Wiaczorka oraz Mikałaj Chalezin.

Liderzy opozycji poinformowali, że zaczynają przygotowania do nowej fazy aktywnej presji. Działania będą polegać na zwiększeniu presji międzynarodowej i wypracowaniu konkretnych środków w odpowiedzi na działania Łukaszenki. Opozycjoniści zapowiadają również nawiązywanie i intensyfikowanie kontaktów z urzędnikami na Białorusi. Mowa była też o budowanie struktury ruchu partyzanckiego na Białorusi i stworzenie projektu amnestii i rehabilitacji demonstrantów.