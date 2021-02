Łazik NASA wylądował na Marsie

Łazik został dostarczony na Marsa przez specjalną platformę lądująca, która na wysokości 21,3 metra wypuściła go w dół i łagodnie osadziła na gruncie marsjańskim, a następnie sama odleciała.

Kluczowe było wejście łazika z olbrzymią prędkością w atmosferę Marsa. Czerwona Planeta znajduje się zbyt daleko Ziemi, by możliwe było sterowanie zdalne, ostatni manewr może być wykonany na kilka godzin przed lądowaniem.

Prezydent Stanów Zjednoczonych z uznaniem przyjął, jak zaznaczył „historyczne”, lądowanie amerykańskiego łazika Perseverance na Marsie. To dowód na „potęgę nauki” i „amerykańską pomysłowość” – podkreślił prezydent USA.

Perseverance wystartował z Przylądka Canaveral na Florydzie 30 lipca ubiegłego roku. Został wyniesiony w kosmos przez rakietę Atlas V. Po pokonaniu liczącej ponad 470 milionów kilometrów trasy pojazd wylądował w marsjańskim kraterze Jezero, który ma średnicę 49 km. Prawdopodobnie znajdowało się w tym miejscu jezioro ciekłej wody.

Perseverance to najbardziej zaawansowany technologicznie łazik agencji kosmicznej NASA. Jest wyposażony w kamery, mikrofony, nadajniki i siedem specjalistycznych instrumentów, między innymi do obrazowania składu chemicznego powierzchni Marsa, eksperymentalne urządzenie do produkcji niewielkiej ilości tlenu, czujniki temperatury, prędkości wiatru, ciśnienia i wilgotności, a także spektrometr do wykrywania związków organicznych.

W czasie dwuletniej misji zadaniem Perseverance będzie poszukiwanie ewentualnych śladów dawnego życia, badanie pyłu marsjańskiego oraz próba wykorzystania dwutlenku węgla z atmosfery do produkcji tlenu.

Informacje, które zbierze mogą zostać wykorzystane w kolejnych amerykańskich misjach na Marsa, także tych załogowych.