Ławrow dla CBS: Trump jest jedynym przywódcą, który chce zająć się „podstawowymi przyczynami” wojny w Ukrainie

W opublikowanym przez CBS fragmencie rozmowy, której pełna wersja ma się ukazać w niedzielę, Ławrow odniósł się do środowej wypowiedzi prezydenta Trumpa o tym, że „ma porozumienie z Rosją”.

„Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, i myślę słusznie, że zmierzamy we właściwym kierunku. Oświadczenie prezydenta wspomina o umowie, a my jesteśmy gotowi ją zawrzeć, ale nadal istnieją pewne konkretne punkty elementów tej umowy, które należy dopracować” – powiedział Ławrow, dodając, że nie może zdradzić szczegółów, o które chodzi.

Zaznaczył jednak, że „jest zajęty tym konkretnym procesem”.

Minister stwierdził jednak, że rozmowy idą w dobrym kierunku „przede wszystkim dlatego, że prezydent Trump jest prawdopodobnie jedynym przywódcą na Ziemi, który dostrzegł potrzebę zajęcia się podstawowymi przyczynami” rosyjskiej inwazji, wskazując na wypowiedzi Trumpa o tym, że „wciąganie Ukrainy do NATO było ogromnym błędem i że był to błąd administracji Bidena, i chce to naprawić”.

Ławrow był pytany również o czwartkowe bombardowanie Kijowa, skrytykowane przez Trumpa jako „niepotrzebne” i do którego doszło w złym czasie. Przedstawiciel Kremla stwierdził jedynie – wbrew faktom – że Rosja razi tylko cele wojskowe i nie inaczej było tym razem, a celem ataku były obiekty używane przez ukraińskie wojsko. Dodał, że Rosja ma prawo do ataków na takie cele.