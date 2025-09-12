Książę Harry z niezapowiedzianą wizytą w Ukrainie

Przedstawiciele Harry’ego potwierdzili jego przyjazd.

– Nie możemy zatrzymać wojny, ale możemy zrobić wszystko, by pomóc w procesie powrotu do zdrowia – powiedział Harry „The Guardian”, jadąc nocnym pociągiem do Kijowa.

Rzecznicy potwierdzili obecność w stolicy, odmawiając jednak – ze względów bezpieczeństwa – ujawniania szczegółów harmonogramu.

W kwietniu książę odwiedził Lwów. Według „The Guardian” podczas obecnej wizyty ma odwiedzić Narodowe Muzeum Historii Ukrainy w II Wojnie Światowej, spędzić czas z około 200 weteranami oraz spotkać się z premier Julią Swyrydenko.

Wizyta zbiegła się z podróżą do Ukrainy szefowej dyplomacji Wielkiej Brytanii Yvette Cooper, która ogłosiła nowe sankcje wymierzone w dochody Rosji z handlu ropą oraz w łańcuchy dostaw dla wojska. Cooper podkreśliła, że celem jej wizyty jest okazanie solidarności z Ukraińcami mierzącymi się z intensywniejszymi atakami Rosji.

W lipcu na Ukrainę wystrzelono 6,5 tys. dronów i rakiet – dziesięć razy więcej niż rok wcześniej. Mniej niż tydzień temu Rosja przeprowadziła największy od początku inwazji w 2022 r. zmasowany atak z powietrza, uderzając m.in. w główny gmach rządu. W tym tygodniu rosyjskie drony naruszyły także polską przestrzeń powietrzną; przez Polskę książę Harry podróżował w drodze do Ukrainy.

Harry przybył do Ukrainy po czterodniowym pobycie w Wielkiej Brytanii, podczas którego – po 19 miesiącach przerwy – spotkał się ze swoim ojcem, królem Karolem III. Spotkanie to oceniane jest jako pierwszy krok do odbudowy relacji w rodzinie królewskiej, nadwyrężonych po rezygnacji Harry’ego i Meghan Markle z obowiązków w 2020 r. i ich przeprowadzce do Kalifornii.