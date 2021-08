Kryscina Cimanouska opuściła Ambasadę RP. W ostatniej chwili zmieniła cel podróży

Jak informują telewizja BBC i agencja Reutera, białoruska biegaczka olimpijska Kryscina Cimanouska odleciała z Tokio do Wiednia. Lekkoatletka po opuszczeniu w nocy naszego czasu polskiej ambasady udała się na lotnisko Narita, ale zamiast - jak się spodziewano - wsiąść do samolotu do Warszawy, zdecydowała się na lot do austriackiej stolicy.