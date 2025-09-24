– „Myśl, że Ukraina może cokolwiek odzyskać, z naszego punktu widzenia jest błędna” – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dziennikarzom.

We wtorek, po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Donald Trump napisał w serwisie Truth Social, że jego zdaniem „Ukraina, wspierana przez Unię Europejską, jest gotowa walczyć i odzyskać całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie”. Jak dodał, „z czasem, cierpliwością oraz wsparciem finansowym Europy, a zwłaszcza NATO, pierwotne granice, od których rozpoczęła się ta wojna, są bardzo prawdopodobną możliwością”.

Pieskow w rozmowie z radiem RBC oświadczył wcześniej, że Rosja „nie ma innej alternatywy”, jak tylko kontynuować rozpoczętą w 2022 r. wojnę przeciwko Ukrainie, „by zabezpieczyć swoje interesy i osiągnąć cele wyznaczone przez prezydenta Władimira Putina”.