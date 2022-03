Kreml: Rosja użyłaby broni jądrowej tylko wtedy, gdyby jej przetrwanie było zagrożone

„Mamy koncepcję bezpieczeństwa wewnętrznego i jest ona publicznie ogłoszona. Można przeczytać wszystkie powody, dla których można użyć broni jądrowej” – powiedział Pieskow. „Rosyjska koncepcja bezpieczeństwa narodowego przewiduje możliwość użycia broni jądrowej tylko w przypadku zagrożenia jej istnienia”.

D. Pieskow odpowiedział na pytanie dziennikarza CNN Christianiana Amanpoura, czy jest „pewny”, że prezydent Władimir Putin nie użyje broni jądrowej podczas wojny Moskwy z Ukrainą.

28 lutego, kilka dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Putin nakazał zwiększenie gotowości rosyjskich strategicznych sił nuklearnych. Wywołało to zaniepokojenie na całym świecie.

Zapytany o wypowiedź Pieskowa oraz o stanowisko Rosji w sprawie użycia broni jądrowej w ogóle, rzecznik Pentagonu John Kirby nazwał moskiewską retorykę o możliwym użyciu broni jądrowej niebezpieczną.

„Nie tak powinna działać odpowiedzialna energetyka jądrowa” – powiedział dziennikarzom.

Jednak urzędnicy Pentagonu do tej pory „nie widzieli nic, co skłoniłoby nas do wniosku, że musimy zmienić nasze stanowisko w sprawie strategicznego odstraszania” – powiedział Kirby.

„Monitorujemy to tak dokładnie, jak tylko możemy, każdego dnia” – dodał.

Rosja, która nie otrzymała wielkiego poparcia społeczności międzynarodowej dla swojej inwazji na Ukrainę, ma największy na świecie zapas głowic nuklearnych.

Po wydaniu przez Putina rozkazu zwiększenia gotowości sił nuklearnych zachodni przedstawiciele obrony powiedzieli, że nie widzą żadnych znaczących oznak mobilizacji rosyjskich sił nuklearnych.

Ale Moskwa ostrzegła również, że jeśli sojusznicy Stanów Zjednoczonych i NATO dostarczą Ukrainie myśliwce, wojna może ulec eskalacji. W takim przypadku istniałaby możliwość bezpośredniej konfrontacji między Rosją a krajami zachodnimi, które mają broń nuklearną.

Na początku tego miesiąca Beatrice Fihn, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej, ostrzegła, że ​​Putin używa szantażu nuklearnego, aby uniemożliwić społeczności międzynarodowej ingerowanie w jego wojnę na Ukrainie.

„Jeśli chodzi o broń jądrową, jest to zdecydowanie jeden z najstraszniejszych momentów” – powiedziała.

Zapytany o atak Rosji na Ukrainę Pieskow powiedział, że Rosja nie ma planów okupowania sąsiada, a jego kraj nie atakuje ludności cywilnej.

Głównym celem „operacji”, powiedział, jest „pozbywanie się potencjału militarnego Ukrainy”.

Liczne zdjęcia i filmy potwierdzają twierdzenia organizacji praw człowieka, że ​​siły rosyjskie zaatakowały szereg celów cywilnych na Ukrainie.