Kreml pochwalił wysiłki pokojowe USA; skrytykował propozycje Europy w sprawie Ukrainy

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział na konferencji prasowej w Moskwie, że szczyt na Alasce z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina był „pełen treści i potrzebny”.

Wysiłki pokojowe Stanów Zjednoczonych w celu osiągnięcia pokoju na Ukrainie uznał za „bardzo ważne” i wyraził nadzieję, że będą kontynuowane. Według niego mogą one pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu.

Pieskow negatywnie ocenił zaś europejskie propozycje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zaznaczył, że na terytorium Ukrainy nie powinni stacjonować żołnierze krajów zachodnich, gdyż są one członkami NATO.

– Nie ma broni europejskiej, jest tylko broń konkretnych krajów, które należą w większości do NATO – dodał.

Ocenił też, że publiczne dyskusje na ten temat nie są pomocne.

Rzecznik Kremla powtórzył, że jakiekolwiek spotkanie Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim powinno zostać „dobrze przygotowane”, by było „owocne”.

– Szefowie grup negocjacyjnych są w kontakcie – oznajmił Pieskow.

Dodał, że nie ustalono terminu nowych rozmów