Kreml: pauza w negocjacjach pokojowych z Ukrainą

– Kanały komunikacji istnieją, zostały ustanowione we właściwy sposób. Nasi negocjatorzy mają możliwość komunikowania się przez te kanały, ale w tej chwili raczej możemy mówić o pauzie – powiedział Pieskow podczas codziennego briefingu prasowego.

W tym roku odbyły się dotąd trzy rundy negocjacji między Ukraina i Rosją – wszystkie w Stambule, 16 maja, 2 czerwca i 23 lipca. Rozmowy doprowadziły do serii wymian jeńców wojennych i zwrotu ciał poległych żołnierzy.

Obie strony wymieniły się także memorandami dotyczącymi porozumienia o zawieszeniu broni, ale poza tym nie poczyniono żadnych kroków w kierunku pokoju, gdyż obie strony przedstawiają inne warunki dotyczące ewentualnego rozejmu.

Dotychczas nie pojawiły się też sygnały, by miało dojść do spotkania między przywódcą Rosji Władimirem Putinem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, co było jednym z ustaleń sierpniowego szczytu Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Alasce.