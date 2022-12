Kraje bałtyckie muszą opracować plan dostosowania kolei do standardów europejskich do 2026 r.

Kraje bałtyckie wciąż mają odziedziczony po Związku Radzieckim rozstaw szyn wynoszący 1520 mm, podczas, gdy w pozostałych krajach europejskich wynosi on 1435 mm. W związku z tym Litwę, Łotwę i Estonię zobowiązano, by najpóźniej do 2026 roku przedstawiły plan przebudowy swoich torów – przekazał Reuters.

Rozwój nowej sieci transportowej w Europie przewiduje włączenie Łotwy, Litwy i Estonii do nowego korytarza Bałtyk-Morze Czarne-Morze Egejskie, co umożliwi eksporterom wygodniejsze dostarczanie towarów do krajów na południu Europy – podkreśliła agencja.

Po inwazji Rosji na Ukrainę, połączenia transportowe krajów Wymiaru Północnego Unii Europejskiej z Rosją i Białorusią (gdzie również obowiązuje szerszy rozstaw szyn) zostały zlikwidowane – podkreślił Reuters.

Łotewski minister transportu Talis Linkaits powiedział na spotkaniu szefów resortów transportu państw UE w Rydze, że biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, komunikacja kolejowa z Europą Środkową jest szczególnie ważna. Minister podkreślił, że budowa linii kolejowej dużych prędkości Rail Baltica jest priorytetem Łotwy, która poprawia i rozszerza swoją infrastrukturę kolejową.