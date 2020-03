Koronawirus paraliżuje działania UE. W Brukseli odwołano ministerialne spotkania

vdu

Decyzję w tej sprawie ogłosili przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz premier Chorwacji kierującej w tym półroczu pracami Wspólnoty.

Unijni liderzy uznali, że proces decyzyjny musi być kontynuowany, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i złagodzić jego negatywny wpływ na europejskie gospodarki. Ale zastrzegli, że funkcjonowanie w unijnych instytucjach musi być dostosowane do sytuacji.

Dlatego do końca marca zostaną zorganizowane tylko te najistotniejsze narady. A to oznacza, że spotkają się unijni ministrowie spraw wewnętrznych, finansów, spraw zagranicznych i ministrowie do spraw europejskich, a 26 i 27 marca odbędzie się zgodnie z planem unijny szczyt z udziałem europejskich przywódców.

Pozostałe narady ministerialne, spotkania ekspertów, grup roboczych w Brukseli zostaną albo odwołane, albo będą organizowane tele lub wideokonferencje.