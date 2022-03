Korea Południowa zakazała operacji z rosyjskim bankiem centralnym

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło w oświadczeniu, że zdecydowało się zakazać wszelkich transakcji finansowych z rosyjskim bankiem centralnym, „biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe społeczności międzynarodowej wobec Rosji”.

Sprawozdanie nie zawiera więcej informacji o zakresie tego kroku, a jedynie o potrzebie koordynacji z zainteresowanymi agencjami.

Państwa zachodnie, międzynarodowe organizacje sportowe i coraz większa liczba dużych koncernów międzynarodowych podjęły ostatnio kroki w celu odizolowania Rosji i nałożyły sankcje karne na skazany na zagładę globalny atak na sąsiedni kraj.

Korea Południowa zapowiedziała wcześniej, że zaostrzy kontrolę eksportu do Rosji i zabroni dostaw strategicznie ważnych towarów. Seul przyczynił się również do zawieszenia przez kraje zachodnie operacji finansowych z kilkoma dużymi rosyjskimi bankami.

Poniedziałkowe orzeczenie jest ostatnim w działaniach Seulu przeciwko Rosji i jej bliskiemu sojusznikowi Białorusi.

Seul ogłosił w niedzielę, że nałoży kontrolę eksportu na Białoruś z powodu „rzeczywistego poparcia tego kraju dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę”, ale nie sprecyzował, jakie konkretne środki zostaną podjęte.

Samsung Electronics, największy na świecie producent smartfonów, również ogłosił w miniony weekend, że zawiesił dostawy wszystkich swoich towarów do Rosji z powodu „wydarzeń geopolitycznych”.

Korea Południowa, 10. co do wielkości gospodarka świata, przyczyniła się do wielostronnych sankcji mających na celu odizolowanie Rosji od międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych SWIFT, który ułatwia transfer środków na całym świecie.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) już ostrzegał przed „poważnymi” konsekwencjami wojny na Ukrainie dla światowej gospodarki, które staną się „jeszcze bardziej niszczące”, jeśli konflikt się nasili.