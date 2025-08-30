Kopenhaga: Budrys przedstawi plan Litwy ws. aktywów Banku Rosji na potrzeby Ukrainy

W Wilnie podkreśla się, że Rosja, atakując Ukrainę, naruszyła prawo międzynarodowe, dlatego nie tylko państwo poszkodowane, lecz także inne państwa mogą stosować środki odwetowe w celu skłonienia agresora do wykonania zobowiązań międzynarodowych, w tym pełnego naprawienia szkód.

„W zwykłych okolicznościach przejęcie zamrożonych środków byłoby uznane za niedozwolone, jednak w tym przypadku może stanowić legalny środek odwetowy, ukierunkowany na przerwanie działań niezgodnych z prawem lub na wypłatę odszkodowań. Celem konfiskaty środków jest zmuszenie Rosji do wypełnienia obowiązku zrekompensowania szkód, który – zgodnie z prawem międzynarodowym – jest bezsporny” – czytamy w nieoficjalnym dokumencie, do którego dotarła agencja BNS.

Ponieważ środki odwetowe muszą mieć charakter tymczasowy, Litwa wskazuje dwie ścieżki:

udzielenie Ukrainie pożyczki zabezpieczonej zamrożonym majątkiem, albo transfer tych aktywów do specjalnego funduszu UE lub nowo utworzonej spółki celowej i ich aktywne zarządzanie, by maksymalizować przynoszone korzyści.

Unia Europejska utrzymuje obecnie w zamrożeniu ok. 210 mld euro aktywów rosyjskiego banku centralnego. Według Wilna decyzja o ich zamrożeniu była bezprecedensowa, ale nie zachwiała stabilnością finansową strefy euro ani międzynarodową pozycją euro, które pozostają stabilne.

„Stabilność ta potwierdza długoterminową atrakcyjność euro, mimo szerokich sankcji nałożonych na Rosję i zamrożenia jej aktywów zagranicznych” – napisano w dokumencie.

Litwa zaznacza, że EBC oraz banki centralne poza strefą euro dysponują wystarczającymi narzędziami do łagodzenia krótkoterminowych ryzyk, a bierność byłaby groźniejsza, gdyż podkopywałaby zaufanie inwestorów i ośmielała wrogie podmioty. Wskazuje się też, że rynki finansowe nie zareagowały negatywnie na deklaracje państw G7, iż rosyjskie aktywa pozostaną zamrożone, dopóki Kreml nie naprawi szkód wywołanych agresją.

Przypomniano, że szacunkowe straty sięgają już 506 mld euro, a pełna kompensacja przez Rosję jest „bardzo mało prawdopodobna”, co oznacza, że z praktycznego punktu widzenia aktywa te są i tak pozbawione dyspozycji przez Rosję „teraz i w dającej się przewidzieć przyszłości”.

Wilno apeluje o skorelowaną decyzję na poziomie UE i G7, podkreślając potrzebę bezprecedensowych rozwiązań wobec trwającej agresji Rosji. Litwa oraz pozostałe państwa bałtyckie wielokrotnie proponowały wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, jednak konkretnych decyzji po stronie UE dotąd nie podjęto.