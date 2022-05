Kolejny pakiet sankcji wobec Rosji

Dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wprowadzi 6 pakiet sankcji wobec Rosji. Głównym problemem jest nałożenie embarga na import rosyjskiej ropy, które nie wejdzie w życie natychmiast, ale musi nastąpić pod koniec roku. Nie można wykluczyć, że na Węgrzech i Słowacji obowiązuje jeszcze dłuższy okres przejściowy lub inna forma zwolnienia. W rzeczywistości zdecydowanie sprzeciwiają się dalszym ograniczeniom handlowym z Rosją i mogą zablokować dalsze sankcje.

Dyrektor ds. polityki zagranicznej UE Josep Borrell dodał, że szósty pakiet sankcji obejmie usunięcie wielu rosyjskich banków z systemu transakcyjnego SWIFT. Chociaż wiele rosyjskich banków zostało odciętych od SWIFT wkrótce po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, zakaz ten nie objął wszystkich instytucji finansowych. Na przykład Gazprombank nie został odłączony od systemu, w którym kraje europejskie płacą za dostawy rosyjskich źródeł energii. I podczas gdy Unia Europejska nadal płaci – za pośrednictwem Gazprombanku – za rosyjski gaz i ropę, pomimo pewnych sankcji, kraje UE nadal wspierają finansowanie rosyjskiego wojska.

Borrell podkreślił, że ma nadzieję, że UE będzie w stanie podjąć „kroki w celu znacznego ograniczenia tego importu”, ale powtórzył, że do tej pory nie ma zgody ze strony wszystkich członków wspólnoty.

„Jestem jednak przekonany, że przynajmniej w odniesieniu do importu ropy to porozumienie będzie możliwe do osiągnięcia przed następnym posiedzeniem Rady” – dodał. Kolejne posiedzenia Rady UE do Spraw Zagranicznych zaplanowano na 10 i 16 maja.

