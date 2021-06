Kolejne problemy elektrowni atomowej w Ostrowcu

Na początku roku Białoruś ogłosiła budowę rezerwy mocy zapewniającej zdolność magazynowania energii elektrycznej, co jest niezbędne do funkcjonowania drugiego bloku elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Te moce rezerwacyjne miały powstać w elektrowniach Berezowska, Łukomlska, Nowopolocka i Mińsk-5, które miały zapewnić łączną moc rezerwy 800 MW dla elektrowni w Ostrowcu. Szwedzki Siemens Energy AB we współpracy z białoruskimi spółkami państwowymi Minskenergo i Brestenergo zamierzał zainstalować odpowiednie rezerwy. Tymczasem Szwedzka Agencja Eksportu (EKN) w maju br. cofnęła wcześniejszą decyzję o udziale w projekcie ze względu na sytuację praw człowieka na Białorusi.

Minister Energetyki podejrzewa, że decyzja KfW Ipex-Bank o anulowaniu obiecanych 100 mln euro euro kredytu jest bezpośrednio powiązany z decyzją Szwedów.

Najwięcej działań w tej sprawie wykonała białoruska opozycja oraz białoruska diaspora w Szwecji i w Niemczech. Dzięki staraniom białoruskiej opozycji w Szwecji przeprowadzono kompleksowe dziennikarskie śledztwo w sprawie szwedzkich firm w ramach projektu Ostrowiec.

Według Dainiusa Kreivysa decydujące i skuteczne okazały się również wysiłki litewskiego ruchu antyostrowskiego, by namówić Szwedów i Niemców na wycofanie się z projektu.

Początkowo Rosatom i władze białoruskie zakładały, że rezerwa dla Ostrowca, czyli nadwyżki energii energii elektrycznej z białoruskiej elektrowni atomowej będą wykorzystywane przez litewską hydroelektrownię w Kruonisie. Na przeszkodzie stanęły litewskie przepisy zabraniające niebezpiecznym elektrowniom jądrowym korzystania z infrastruktury litewskiego systemu elektroenergetycznego.

Strona białoruska nie komentuje decyzji Niemców. Nie wiadomo więc jakie będą decyzje władz w kwestii stworzenia rezerwy dla II bloku w elektrowni w Ostrowcu.