Kolejne konsultacje ze światowymi przywódcami

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch mówił w Radiu RMF FM o zaplanowanych na godz. 17 kolejnych rozmowach online Prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami UE, w tym z Prezydentem Andrzejem Dudą, a także przedstawicielami NATO.

Jak podkreśłił, „jest to format, w którym od początku spotykają się przywódcy wolnego świata, przywódcy Unii Europejskiej, NATO i głównych, kluczowych państw”. „Polska jest w tym formacie, a z flanki wschodniej (NATO) jest również Rumunia. A z zachodnich państw są największe państwa Unii” – powiedział Jakub Kumoch.

To będzie kolejna już taka rozmowa w ostatnim czasie: pierwsza zorganizowana z inicjatywy Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w podobnym gronie – odbyła się 24 stycznia 2022 r.; druga – 11 lutego 2022 r.; trzecia – 18 lutego 2022 r.

Minister był też pytany o przygotowania przy pomocy Polski do negocjacji delegacji Ukrainy i Rosji, do których miałoby dojść „gdzieś na granicy ukraińsko–białoruskiej”. „Polska pomaga logistycznie Ukrainie w tej sprawie i zna te sprawy bardzo dobrze, ale z oczywistych względów bezpieczeństwa Ukraińców i delegacji nic więcej w tej sprawie nie mogę powiedzieć; natomiast jesteśmy aktywnie w to zaangażowani, aby ta delegacja znalazła się tam, gdzie ma się znaleźć” – powiedział. Odnosząc się do możliwych efektów tych rozmów, szef BPM stwierdził, że trudno mówić o pokoju, tylko raczej o ulżeniu losowi cywilów.

Przed zaplanowaną na godz. 17.00 czasu polskiego telekonferencją Prezydent Duda odbył wiele rozmów telefonicznych z przedstawicielami Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw. Rozmawiał m.in. z Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i ponowił apel o ekspresową ścieżkę w Unii Europejskiej dla europejskich aspiracji Ukrainy i nadania jej statusu kandydata do członkostwa w UE.



Rozmowa z Prezydentem Finlandii Sauli Väinämö Niinistö dotyczyła perspektyw dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego na Ukrainie, kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego oraz zapewnienia Ukrainie ścieżki do członkostwa w Unii Europejskiej. Prezydent Niinistö przekazał też Prezydentowi Dudzie podziękowania za wsparcie humanitarne, jakiego Polska udziela Ukrainie.



Z Premierem Królestwa Niderlandów Markiem Rutte Prezydent Andrzej Duda omówił kwestię dotychczasowej pomocy udzielonej Ukrainie oraz możliwości dalszego wsparcia Ukrainy przez państwa Wspólnoty, w tym w zakresie dotyczącym europejskich aspiracji Ukrainy. Szef holenderskiego rządu wyraził także wdzięczność za pomoc oferowaną przez Polaków Ukraińcom.

Wcześniej Prezydent RP rozmawiał też z Premierem Wielkiej Brytanii na temat Ukrainy i rosyjskiej agresji wobec jej.

Rozmowa z Prezydentem Niemiec dotyczyła m.in. europejskiej perspektywy dla Ukrainy.

„Utrzymanie jedności w sprawie sankcji przeciwko reżimowi Putina jest kluczowe dla Polski, dla UE, dla NATO i dla całego świata” – podkreślił szef BPM po rozmowie z Prezydentem Gruzji.

Z Prezydentem Słowenii Borutem Pahorem Andrzej Duda omówił sytuację wokół Ukrainy oraz aspiracje i perspektywę europejską tego kraju.

W nocy kolejny raz Prezydent Duda rozmawiał z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. „Jestem po kolejnej poruszającej rozmowie z @ZelenskyyUa. W obliczu informacji o rosyjskich konwojach idących na Kijów zapewnił mnie, że czują się mocni i są gotowi walczyć, a morale obrońców Ukrainy jest bardzo wysokie. Zapewniłem, że działamy i mają wsparcie Polski i świata”.

We wtorek wizytę roboczą złoży w Polsce Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg.

Spotkanie z Prezydentem Dudą odbędzie się o godz. 10 w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku „Omówione zostaną m.in. kwestie rozmieszczenia szpicy NATO, obrony powietrznej, roli Polski jako hubu dla wsparcia Ukrainy i sojuszniczej obecności w regionie”.