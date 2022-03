Kolejna rozmowa prezydentów A. Dudy i W. Zełenskiego. „Ukraińcy są absolutnie zdeterminowani”

Prezydent Andrzej Duda przeprowadził kolejną rozmowę telefoniczną z Wołodymyrem Zełenskim. „Rosjanie stale atakują na niewielkich odcinkach, ale nie są w stanie przełamać naszej obrony. Jesteśmy absolutnie zdeterminowani i nie ulegniemy. Dziękujemy wam za opiekę nad naszymi kobietami i dziećmi – usłyszałem dziś (poniedziałek – red.) od Wołodymyra Zełenskiego. Obrońcy Ukrainy potrzebują wsparcia!” – napisał na Twitterze w nocy z poniedziałku na wtorek prezydent Andrzej Duda.

Rosjanie stale atakują na niewielkich odcinkach ale nie są w stanie przełamać naszej obrony. Jesteśmy absolutnie zdeterminowani i nie ulegniemy. Dziękujemy wam za opiekę nad naszymi kobietami i dziećmi – usłyszałem dziś od @ZelenskyyUa. Obrońcy Ukrainy potrzebują wsparcia! 🇵🇱🤝🇺🇦 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 14, 2022

Wcześniej ukraiński przywódca przekazał w mediach społecznościowych, że rozmawiał telefonicznie między innymi z polskim prezydentem, a także z premierami Izraela Naftalim Bennettem oraz Luksemburga – Xavierem Bettelem. We wcześniejszych wpisach w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski informował o rozmowach z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem.

Polskie wsparcie dla Ukrainy

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego br. Od tego czasu do Polski przybyło ok. 1,8 mln osób uciekających przed wojną. Pierwsza dama odwiedziła w poniedziałek uchodźczynie i ich dzieci, które przebywają w prezydenckiej rezydencji. Agata Kornhauser-Duda zapewniła je o gotowości Polski do kontynuowania pomocy nie tylko Ukraińcom, którzy schronili się w naszym kraju, ale także tym, którzy zostali, by bronić wolności swojej ojczyzny.

Małżonka prezydenta przypomniała ponadto, że Polska wprowadziła specjalne regulacje zapewniające opiekę państwa obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju.

Źródło: polskieradio24.pl