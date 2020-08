Kojala: demonstrowanie mobilizacji na Białorusi jest ważnym krokiem do przodu

,,Sytuacja na Białorusi jest wyjątkowa. Bardzo często mówiło się, że społeczeństwo obywatelskie Białorusi jest słabe, jak zresztą opozycyjne partie polityczne i dlatego realnej alternatywy dla systemu stworzonego przez Aleksandra Łukaszenkę rzekomo nie było i nie ma. Obecna kampania wyborcza pokazuje, że społeczeństwo obywatelskie jednak potrafi się zmobilizować i pokazać, że się nie boi możliwych represji czy też decyzji politycznych, które mogą być skierowane przeciwko niemu” – mówi politolog Linas Kojala.

W kontekście Białorusi ostatnio też dużo się mówi o elektrowni w Ostrowcu. Już od dłuższego czasu są próby zeuropeizowania kwestii Ostrowca, przełożenia tego na barki Unii Europejskiej, a nie tylko Litwy czy Białorusi.

,,Robili to nasi politycy, co prawda nie zawsze skutecznie, ponieważ z racji ogromu rozstrzygania wielu innych kryzysów, wielu innych problemów, kwestia Ostrowca nie znajdowała się wśród spraw najważniejszych w UE. Teraz też tak jest, ale bardzo ważne, że są kontynuowane takie projekty jak synchronizacja sieci elektroenergetycznych, co zwiększy naszą niezależność energetyczną” – mówi L. Kojala i dodaje, że teraz najważniejsze mówić o bezpieczeństwie elektrowni atomowej, czym są zainteresowane wszystkie instytucje europejskiej. Kwestia ta w mniejszym czy większym stopniu jest międzynarodową.

