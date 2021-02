Kijów uderza w lobbystę Rosji na Ukrainie

Sekretarz RNBiO Ołeksij Daniłow powiedział, że decyzja ma związek ze śledztwem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

– Śledztwo jest prowadzone na podstawie artykułu dotyczącego finansowania terroryzmu. Zgodnie z nim w stosunku do pani Marczenko i wszystkich odpowiednich osób i pana Medwedczuka zastosowano sankcje – dodał.

Ołeksij Daniłow dodał, że nie ma znaczenia, iż Wiktor Medwedczuk posiada mandat deputowanego.

– My się na tym nie będziemy zatrzymywać. Jeśli państwo ukraińskie straciło swoje aktywa bez żadnych podstaw, to będziemy na to patrzeć i podejmować w RNBiO odpowiednie decyzje – zaznaczył.

2 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski wprowadził w życie decyzję RNBiO nakładającą sankcje na deputowaneg Tarasa Kozaka i prorosyjskie kanały 112, NewsOne i ZIK. Formalnie były one kontrolowane przez parlamentarzystę, jednak według mediów faktyczną kontrolę sprawował Wiktor Medwedczuk. Wówczas też decyzję motywowano finansowaniem terroryzmu.

Białoruski portal Tut.by zwraca uwagę, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zwróciła się też do rządu, aby podjął odpowiednie działania dla eksploatacji przebiegającej po terytorium Ukrainy części ropociągu „Samara – kierunek zachodni”. Oznacza to nacjonalizację obiektu kontrolowanego przez Wiktora Medwedczuka i białoruskiego biznesmena Mikałaja Warabieja.

Ropociąg jest wykorzystywany dla transportu oleju napędowego z Rosji i Białorusi na Ukrainę lub dalej na Zachód, do Unii Europejskiej.

Jak przypomina portal NV.ua Wiktor Medwedczuk i jego żona Oksana Marczenko mają 97 firm zarejestrowanych w 12 różnych jurysdykcjach, głównie w rajach podatkowych. Oprócz tego para ma jacht, 19 samochodów, liczne nieruchomości, wyroby jubilerskie i fragment Biblii Gutenberga. Oprócz tego Oksana Marczenko jest właścicielką niemal 1/4 akcji jednej z najpopularniejszych ukraińskich telewizji 1+1, która jest kontrolowana przez oligarchę Ihora Kołomojskiego. Wiktor Medwedczuk prowadzi z nim też inne interesy, między innymi, kontroluje trzy obwodowe dystrybutory gazu.

Wiktor Medwedczuk jest objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.