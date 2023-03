Kijów apeluje do Rosjan, by nie adoptowali „skradzionych” ukraińskich dzieci

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała we wtorek Rosjan, by nie adoptowali dzieci, które jak to określiła, zostały w czasie wojny "skradzione" na Ukrainie i wywiezione do Rosji - podał Reuters.