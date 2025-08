Kidawa-Błońska w rocznicę Powstania Warszawskiego: „Dziękujemy Wam za Wolną Polskę”

Warszawa oddała cześć powstańcom

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska uczestniczyła w ceremonii przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Matejki w Warszawie.

W swoim przemówieniu podkreśliła, że Powstanie Warszawskie było wydarzeniem, które „uformowało kolejne pokolenia Polaków”.

– Powstanie Warszawskie ma wielką moc formacyjną, bo stworzyło wspólnotę. Wspólnotę wartości. Decyzje władz powstańczych były wykonywane nie dla korzyści i nie ze strachu, ale dlatego, że tak trzeba było, że tak mówiła busola moralna – mówiła.

Marszałek nawiązała także do narodzin „Solidarności”, wskazując, że pamięć o powstaniu stała się jednym z jej mitów założycielskich, mimo prób zafałszowania historii w okresie PRL.

– Dlatego dziś z całego serca możemy powiedzieć Powstańcom: Dziękujemy Wam za Wolną Polskę! – zakończyła swoje wystąpienie.

Godzina „W” – minuta ciszy i salwa honorowa

Przed godziną 17.00, symboliczną „Godziną W”, marszałek Senatu złożyła wieniec na grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera” na Wojskowych Powązkach.

W samej „Godzinie W” przy pomniku Gloria Victis na Powązkach zgromadzili się prezydent Andrzej Duda, prezydent elekt Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Senatu oraz liczni uczestnicy obchodów. Oddano salwę honorową, odegrano hejnał warszawski, a biskup polowy Wiesław Lechowicz odmówił modlitwę w intencji poległych.

Wieczorem Małgorzata Kidawa-Błońska złożyła także wieniec przy pomniku „Polegli – Niepokonani” na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, gdzie spoczywają prochy ponad 50 tys. mieszkańców stolicy i żołnierzy powstańczych oddziałów. Podczas modlitwy międzyreligijnej uczestniczka powstania Wanda Traczyk-Stawska zaapelowała:

– Pamiętajcie o nas, kiedy my odejdziemy. Pamiętajcie, o co żeśmy walczyli… I proszę, przestańmy się kłócić o głupstwa. Najważniejszą partią jest Polska.

Hołd kobietom i bohaterom powstania

Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat złożyła kwiaty pod pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich – hołdzie dla żołnierek, sanitariuszek, łączniczek i tysięcy cywilnych ofiar.

Senator Adam Bodnar upamiętnił architekta i powstańca Stanisława Jankowskiego „Agatona”, składając wieniec pod jego pomnikiem przy ul. Karowej, a także gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego „Motyla”, bohatera Armii Krajowej.

Senator Jolanta Hibner wzięła udział w uroczystości pod pomnikiem „Mokotów Walczący – 1944” w parku Dreszera, gdzie rozpoczął się Marsz Mokotowa, upamiętniający żołnierzy AK pułku „Baszta” i innych oddziałów walczących od 1 sierpnia do 27 września 1944 r.

Białystok też pamięta

Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno uczestniczył w obchodach w Białymstoku. Punktem kulminacyjnym była modlitwa ekumeniczna przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej, po której złożył wieniec w imieniu Senatu RP.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. Do walki stanęło ok. 40–50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.

W walkach zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty ludności cywilnej były ogromne – ok. 180 tys. ofiar. Ocalałych mieszkańców – ok. 500 tys. – Niemcy wypędzili, a miasto niemal całkowicie zburzyli.