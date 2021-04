KE upomina się o Polaków na Białorusi. „Wzywamy do zaprzestania działań przeciwko członkom ZPB”

“Wspieramy nasze państwo członkowskie, Polskę, w tej dwustronnej sprawie między Polską a Białorusią. Ponawiamy apel wysunięty przez szefa unijnej dyplomacji, wiceprzewodniczącego KE Josepa Borrella do Białorusi, aby dotrzymała swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wzywamy białoruskie władze do zaprzestania działań przeciwko członkom Związku Polaków na Białorusi i do wycofania się z zarzutów wobec nich oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia ich wraz z pozostałymi zatrzymanymi więźniami politycznymi“ – powiedział Stano.

Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE poinformowało w środę, że Polska wzywa białoruskie władze do przestrzegania międzynarodowych norm dotyczących traktowania mediów i uwolnienia wszystkich uwięzionych działaczy.

Członkowie ZPB Andrzej Pisalnik i jego żona Iness Todryk-Pisalnik w środę zostali zabrani do Mińska na przesłuchanie w sprawie karnej toczącej się wobec kierownictwa ZPB, w tym Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Małżeństwo Pisalników jest obecnie na wolności.

W środę w komunikacie cytowanym przez państwową agencję BiełTA prokuratura w Grodnie oświadczyła, że Andrzej Pisalnik łamał prawo, mówiąc w mediach, że na Białorusi trwa „antypolska kampania” i dlatego wystosowano do niego „oficjalne ostrzeżenie o niedopuszczalności powtórnego łamania prawa”.