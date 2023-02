Karol III do prezydenta Ukrainy: wszyscy bardzo się martwiliśmy

Pałac Buckingham jak na razie tylko opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z momentu powitania Zełenskiego przez Karola III, ale brytyjskie media ujawniły fragment ich rozmowy.

Król powiedział, że jest zachwycony mogąc powitać go w pałacu, na co Zełenski odparł, iż to dla niego wielki zaszczyt i dziękuje, że Karol III znalazł dla niego czas. Następnie monarcha wyznał Zełenskiemu, iż „wszyscy martwili się o niego i jego kraj, przez tak długi czas”. Ukraiński prezydent mówił natomiast o dużym wsparciu, jakiego jego krajowi udzielił brytyjski rząd po napaści Rosji.

Po audiencji Zełenski napisał na Instagramie: „To dla mnie zaszczyt, że jako pierwszy prezydent Ukrainy w historii stosunków ukraińsko-brytyjskich zostałem uhonorowany przez brytyjskiego monarchę audiencją. Jestem wdzięczny Jego Królewskiej Mości za ciepłe przyjęcie i wspieranie ukraińskich obywateli, którzy w Wielkiej Brytanii znaleźli schronienie przed wojną”.

Mimo że od brytyjskiego monarchy wymagane jest zachowywanie politycznej neutralności, Karol III, zarówno jeszcze jako następca tronu, jak i po jego objęciu, wyraźnie potępiał rosyjską agresję – spotykał się z ukraińskimi uchodźcami w Wielkiej Brytanii, odwiedził ukraińską katedrę w Londynie, a w maju zeszłego roku stał się pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który udał się w rejon konfliktu, odwiedzając ukraińskich uchodźców w Rumunii.

Zełenski, który przyleciał w środę do Wielkiej Brytanii z niezapowiadaną wcześniej wizytą, przed audiencją w Pałacu Buckingham został przyjęty na Downing Street przez premiera Rishiego Sunaka oraz wygłosił przemówienie do obu izb brytyjskiego parlamentu.