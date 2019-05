Karczewski w Tbilisi: Polska zawsze była ambasadorem Gruzji w Europie

vdu

Marszałek Senatu wraz z delegacją rozpoczął oficjalną wizytę w Gruzji na zaproszenie przewodniczącego gruzińskiego parlamentu Iraklego Kobakhidze. Marszałkowi w podróży towarzyszą senatorowie Alicja Zając, Lidia Staroń i Leszek Czarnobaj.

Stanisław Karczewski podkreślił, że Gruzja jest strategicznym partnerem Polski na Kaukazie, ale jest przede wszystkim przyjacielem. „Łączy nas historia, biało-czerwone barwy, umiłowanie wolności, szacunek do rodziny. Przypomniał, że Unia Europejska powstała na fundamencie wartości chrześcijańskich, a jej głównym celem było budowanie bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli. Dodał, że Polska chciałaby, żeby Gruzja dołączyła do rodziny wolnych i demokratycznych państw wspólnoty europejskiej.

Marszałek przypomniał, że to spotkanie odbywa się z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. – pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji. Choć krótko obowiązywała, bo tylko 4 lata, była dla Polski bardzo ważna. Bo przywracała Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Przemoc carska doprowadziła do wymazania Polski z mapy Europy, a 10 lat później ten sam los zgotowała Gruzji. Dodał, że święto Konstytucji było zabronione w czasach komunizmu w Polsce, bo było to święto wolności i niezależności Polaków.

S. Karczewski podkreślił, że ta uroczystość łączy w sobie historyczny i współczesny wymiar losów obu krajów, naszych doświadczeń i współpracy – powiedział. Wyraził nadzieję, że duch postanowień Konstytucji 3 maja będzie wspierał oba narody w nieustannej pracy nad budowaniem silnych i niepodległych ojczyzn.

Marszałek dziękował dyplomatom i gruzińskim politykom za to spotkanie. Podkreślił, że za kilka dni odbędą się wybory do europarlamentu i tego samego dnia Gruzini będą obchodzić swoje świeto narodowe. Życzył im, żeby ich kraj rozwijał się, bogacił się i był bezpieczny, a także, by Gruzini brali udział w kolejnych wyborach do europarlamentu.

Przewodniczący gruzińskiego parlamentu Irakli Kobakhidze podkreślił, że współczesne relacje Gruzji z Polską mają historyczny fundament. „Polska jest zaufanym sojusznikiem, który wspiera integrację Gruzji z NATO i UE. Jesteśmy wdzięczni Polsce za te starania” – zaznaczył. Dodał, że Polska w ostatnich latach odniosła znaczący sukces – dzisiaj jesteście niepodległym, wolnym, demokratycznym państwem z silną gospodarką, politycznym i kulturalnym potencjałem, a także jesteście pełnoprawnym członkiem UE i NATO. Powiedział, że Gruzja cieszy się z tych osiągnięć Polski i pragnie osiągnąć taki sam postęp i w związku z tym pragnie podążać śladem Polski. Z okazji Święta Narodowego życzył Polakom pokoju, pomyślności i dalszego rozwoju polsko-gruzińskich relacji. Podziękował za wizytę marszałka i senatorów i za przyjaźń.

Delegacja Senatu podczas tej wizyty spotka się z najważniejszymi politykami Gruzji. Zostanie przyjęta przez panią prezydent Salome Zourabichvili, premiera Mamukę Bakhtadze, przewodniczącego parlamentu Iraklego Kobakhidze, ministra spraw zagranicznych Davida Zalkaliani. Delegacja będzie rozmawiała także z parlamentarzystami z Gruzińsko-Polskiej Grupy Przyjaźni.

Planowane jest spotkanie z Jego Świątobliwością Eliaszem II, Katolikosem-Patriarchą Gruzji (Zwierzchnikiem Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego).

Delegacja Senatu uda się na Administracyjną Linię Podziału w Odzisi. Planowana jest wizyta w Centrum Rehabilitacyjnym Ojców Kamilianów i w Polskiej Szkole. Przewidziana jest też wizyta w socjalono-terapeutycznej kawiarni RUNA prowadzonej przez osoby niepełnosprawne w Nukriani. ( Projekt Polskiej Pomocy zrealizowany we współpracy z Fundacją „Together for the Real Changes”).

Marszałek Senatu z senatorami w Tbilisi złożą wieniec pod pomnikiem śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przed pomnikiem bohaterów, którzy zginęli w walce o integralność terytorialną Gruzji.