Karczewski dla PR: można powiedzieć, że świetnym wynikiem prezydenta Dudy odbiliśmy Senat

W sondażu late poll Ipsos z 90 proc. komisji opublikowanego ok. godz. 2 w nocy wynika, że Andrzej Duda uzyskał 51 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski – 49 proc.; frekwencja wyniosła 67,9 proc.

„To są realne wyniki; to są wyniki, w których błąd statystyczny jest poniżej jednego procenta. Wszystko wskazuje na to, że pan prezydent Andrzej Duda wygra wybory i będzie przez następne pięć lat prezydentem. To bardzo dobra wiadomość dla nas, dla Polaków, dla Polski, bo mamy przed sobą pięć lat dobrego, sprawdzonego, wiarygodnego prezydenta, który dba o Polskę” – powiedział Karczewski.

„Można powiedzieć, że odbiliśmy Senat tym świetnym wynikiem pana prezydenta Andrzeja Dudy i jestem przekonany, że on jeszcze troszeczkę będzie lepszy od tych sondażowych wyników” – stwierdził Karczewski.

Karczewski był pytany, o pojawiające się opinie, że prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z bardzo dużą liczbą protestów wyborczych i że w wypadku, gdy Sąd Najwyższy nie zdąży ich rozpatrzyć w konstytucyjnym terminie 21 dni, to wybory trzeba będzie powtórzyć.

Na podst. Program Pierwszy Polskiego Radia; PAP;