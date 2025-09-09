Kanclerz Niemiec: podbój Ukrainy to dopiero początek planu Putina

Występując na konferencji ambasadorów Niemiec, Merz stwierdził, że „każdego dnia mamy do czynienia z coraz intensywniejszymi atakami hybrydowymi ze strony Rosji, również wymierzonymi w naszą infrastrukturę”.

Zwrócił również uwagę na „prowokacje Moskwy na Morzach Północnym i Bałtyckim”.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Niemcy są drugim co do wielkości dostawcą pomocy wojskowej dla Kijowa, a obecnie podejmują działania mające na celu ochronę przed możliwymi aktami sabotażu inspirowanymi przez Moskwę.

W związku z wątpliwościami wyrażanymi przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa co do przyszłości siły sojuszu transatlantyckiego, Merz dąży do wzmocnienia niemieckiego potencjału obronnego i chce, aby Niemcy dysponowały „najsilniejszą konwencjonalną armią w Europie”.

„Stoimy przed historycznymi wyzwaniami” – powiedział Merz w poniedziałek.

Według kanclerza Niemiec, przede wszystkim należy „zbudować nową architekturę bezpieczeństwa, która przetrwa nadchodzące dekady”.