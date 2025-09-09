Znad Wilii
  • 9 września, 2025 7:00

Kanclerz Niemiec: podbój Ukrainy to dopiero początek planu Putina

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ostrzega, że „imperialistyczny plan” prezydenta Rosji Władimira Putina nie kończy się na podboju Ukrainy, lecz stanowi jedynie jego początek.

Występując na konferencji ambasadorów Niemiec, Merz stwierdził, że „każdego dnia mamy do czynienia z coraz intensywniejszymi atakami hybrydowymi ze strony Rosji, również wymierzonymi w naszą infrastrukturę”.

Zwrócił również uwagę na „prowokacje Moskwy na Morzach Północnym i Bałtyckim”.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Niemcy są drugim co do wielkości dostawcą pomocy wojskowej dla Kijowa, a obecnie podejmują działania mające na celu ochronę przed możliwymi aktami sabotażu inspirowanymi przez Moskwę.

W związku z wątpliwościami wyrażanymi przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa co do przyszłości siły sojuszu transatlantyckiego, Merz dąży do wzmocnienia niemieckiego potencjału obronnego i chce, aby Niemcy dysponowały „najsilniejszą konwencjonalną armią w Europie”.

„Stoimy przed historycznymi wyzwaniami” – powiedział Merz w poniedziałek.

Według kanclerza Niemiec, przede wszystkim należy „zbudować nową architekturę bezpieczeństwa, która przetrwa nadchodzące dekady”.

„To, co nazywaliśmy liberalnym porządkiem światowym, jest pod presją z wielu stron – również w politycznym świecie Zachodu” – stwierdził.

„Rozpoczął się nowy konflikt systemowy między liberalnymi demokracjami a osią autokracji” – dodał.

