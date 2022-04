Kancelaria Prezydenta RP dla Ukrainy

Kancelaria Prezydenta RP od lat, we współpracy z MSZ i podmiotami zewnętrznymi, prowadzi pod patronatem Pary Prezydenckiej akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Skierowana jest ona do Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących tereny dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę, akcja została rozszerzona i obecnie trafia do wszystkich potrzebujących wsparcia obywateli tego kraju.

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu wielu polskich firm, organizacji oraz instytucji państwowych, koordynowana przez Kancelarię Prezydenta RP pomoc humanitarna systematycznie trafia do potrzebujących w Ukrainie.

Od chwili wybuchu wojny, KPRP zorganizowała i wysłała do Ukrainy 16 transportów z pomocą rzeczową dla mieszkańców wielu ukraińskich miejscowości. Tony żywności, w tym żywności energetycznej, środków czystości, chemii gospodarczej, produktów dla dzieci, a także produkty lecznicze i suplementy, koce, kołdry, ręczniki, odzież oraz obuwie trafiły m.in. do Lwowa, Fastowa, Żytomierza, Łucka, Kijowa, Jazłowca, Drohobycza, Żółkwi, Czortkowa czy Iwano–Frankiwska. Działania te były możliwe również dzięki współpracy m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Senator Marią Koc, Panem Maciejem Paradowskim – Prezesem spółki KB Folie, Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie KEP, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży czy Fundacją Charytatywni.

Dzięki zaangażowaniu Pierwszej Damie RP, która niemal każdego dnia rozmawia z osobami i instytucjami, które pozostały w Ukrainie oraz dzięki nawiązywanym przez lata realizacji projektu bezpośrednim kontaktom z organizacjami działającymi na tamtym terenie, możliwe jest przygotowywanie transportów z pomocą odpowiadającą zgłaszanym potrzebom oraz kierowanie jej tam, gdzie jest niezbędna.

Dotychczas akcję wsparły następujące podmioty:

Podmioty wspierające akcję pomocy dla Ukrainy prowadzoną przez

Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (stan na 5.04)

BAG–POL Adam Goździcki, Barbara Goździcka Sp.k.

Canpack S.A.

Cell–Fast Sp. z o.o.

Clovin S.A.

Cykoria S.A.

Dragon Poland Sp. z o.o.

Enea S.A.

Euromed Hurtownia Medyczna Sp. z o.o.

Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.

Fabryka Mebli „Bodzio” Bogdan Szewczyk Sp. j.

Fogo Sp. z o.o.

Fogo Industry s.r.o. (Ostrava)

Fundacja Grupy PKP

Fundacja Marcina Gortata MG13

Fundacja PGE

Fundacja PKO Banku Polskiego

KB Folie Polska Sp. z o.o.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo–Kredytowa

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Kram Sp. z o.o.

Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek Sp. j.

LPP S.A.

Lumiko Sp. z o.o.

ML System S.A.

Mokate S.A.

Ochnik S.A.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie

Olimp Laboratories Sp. z o.o.

„Orlex” – Danuta Gębarowska

Orzełek Sp. z o.o.

OTCF S.A.

P. J.TOPTECH Paweł Ciosiński

Pamapol S.A.

PHU „Eltrans” Grzegorz Gierula

Piekarnia R.Dobrowolski

Polmlek Sp. z o.o.

Polnische Alpen Gruppe Menziken

Polsko–Słowiańska Federalna Unia Kredytowa w Nowym Jorku

Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego Sp. z o.o.

Producencka Centrala Farmaceutyczna Procefar Sp. z o.o.

Pronar Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco–Lek S.A.

Przedsiębiorstwo Zbożowo–Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.

Przetwórstwo Mięsne „Płatek” Sp. j.

ROMI Sp. z o.o.

S i A. Pietrucha Sp. z o.o.

Solbet Sp. z o.o.

Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”

Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu

Taurus Sp. z o.o.

Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Tomasz Fitał – FITMET

Tomasz Nykiel (Białobrzegi)

Uni–Pack Maciejko Sp. j.

Vantage Development S.A.

Wałowianki Stowarzyszenie na rzecz wsi Wałowice

William’s Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Makaronów Sulma Sp. z o.o.

Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży ,,Nadzieja’’ im. Dobrego Pasterza w Zamościu

Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o.

oraz

pracownicy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie