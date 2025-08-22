Kallas w BBC: oddanie przez Ukrainę okupowanych terenów to pułapka zastawiona przez Putina

Rozmówczyni brytyjskiej stacji przyznała, że na tym etapie negocjacji nie ma zbyt wielu „konkretnych kroków”, mających na celu utworzenie przez sojuszników Ukrainy sił odstraszających.

„Najsilniejszą gwarancją bezpieczeństwa jest silna armia ukraińska” – powiedziała, podkreślając, jak ważne jest ustanowienie gwarancji, które „nie będą tylko na papierze”.

Jej zdaniem państwa członkowskie tzw. koalicji chętnych muszą określić, co dokładnie mogą wnieść w zabezpieczenie przyszłego pokoju. Polityczka zauważyła, że w tej chwili nie jest jeszcze jasne, w jakiej roli miałyby działać siły sojusznicze w Ukrainie.

Zapytana o spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce, Kallas stwierdziła, że ten ostatni uzyskał „wszystko, czego chciał”, co w jej opinie wpłynie na dalszy proces negocjacji pokojowych.

„(Putin) został tak ciepło przyjęty, że (Trump) nie chciał nakładać sankcji na Rosję. Teraz Putin po prostu się śmieje, nie powstrzymując zabijania, ale je zwiększając” – powiedział estońska polityczka. „Zapominamy, że Rosja nie poszła na żadne ustępstwo” – dodała.

Kallas potwierdziła informację, że Unia Europejska przygotowała 19. pakiet sankcji, aby wywrzeć presję na rosyjskiego przywódcę i zmusić go do dalszych rozmów.