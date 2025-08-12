Kallas: szefowie MSZ Unii wyrazili poparcie dla starań USA

W poniedziałek odbyło się nadzwyczajne spotkanie online ministrów spraw zagranicznych UE z wysoką przedstawicielką ds. zagranicznych Kają Kallas.

„Ministrowie spraw zagranicznych UE wyrazili dziś poparcie dla działań USA, które doprowadzą do sprawiedliwego pokoju” – podkreśliła Kallas w oświadczeniu wydanym po spotkaniu.

Tak ministrowie odnieśli się do szykowanej rozmowy Trumpa z Putinem w piątek na Alasce, która będzie pierwszym spotkaniem amerykańskiego prezydenta z rosyjskim przywódcą od 2021 r.

„Tymczasem pracujemy nad większymi sankcjami na Rosję, zwiększeniem wsparcia militarnego dla Ukrainy oraz zwiększeniem wsparcia dla potrzeb budżetowych Ukrainy i procesu akcesyjnego w celu przystąpienia do UE” – dodała Kallas.

Spotkanie służyło skoordynowaniu stanowisk państw członkowskich w związku rozwojem wydarzeń wokół wojny w Ukrainie, który w ocenie Brukseli może okazać się dla tego kraju kluczowy. W środę europejscy liderzy w ramach zorganizowanych przez kanclerza Niemiec Friedricha Merza rozmów przedstawią swoje stanowisko Trumpowi. W rozmowach ma także uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski; udział ukraińskiego przywódcy w spotkaniu na Alasce nie został potwierdzony.

Potwierdza się informacja PAP podana w niedzielę, zgodnie z którą administracja amerykańska wyraziła zainteresowanie uzgodnieniem stanowiska z Europą. Jak przekazało grupie korespondentów w Brukseli źródło w KE, z wymiany z Amerykanami wynika, że „prezydent Trump nie uważa spotkania na Alasce za ustępstwo wobec prezydenta Putina”.

„Chce raczej osobiście sprawdzić swoje możliwości z prezydentem Putinem” – powiedział rozmówca.

Jednocześnie przyjęcie Putina przez Trumpa rodzi obawy dotyczące potencjalnej zgody USA na propozycje Putina dotyczące zawieszenia broni w zamian za przekazanie przez Ukrainę części terytoriów. W tym kontekście szerokim echem odbiła się zapowiedź Trumpa dotycząca „wymiany terytoriów” jako głównego tematu rozmowy z Putinem w piątek na Alasce.

Szefowie MSZ w poniedziałek poruszyli także kwestię wojny na Bliskim Wschodzie w związku ze zobowiązaniem, jakie złożył unijnej dyplomacji Izrael w kwestii odblokowania pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Rząd Izraela zobowiązał się do tego w połowie lipca – zanim podjął decyzję o przejęciu kontroli nad Gazą, największym miastem w enklawie, i przesiedleniem jego mieszkańców.