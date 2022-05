Prezydent rozpoczął wizytę w Egipcie

– Mam nadzieję, że dzięki tej wizycie stosunki polsko–egipskie będą się rozwijać w wielu sektorach – mówił w niedzielę w polskiej ambasadzie w Kairze Prezydent Andrzej Duda. Dziękował Polonii, że Polska w Egipcie jest znana i lubiana.

Poinformował też, że podczas swojej ostatniej wizyty na Ukrainie Prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił go, aby w rozmowie z Prezydentem Egiptu „poruszył kilka ważnych dla Ukrainy tematów”.

Podczas spotkania przedstawiciele Polaków mieszkających w Egipcie otrzymali z rąk Prezydenta RP odznaczenia państwowe.

W poniedziałek o godz. 11.00 polska Para Prezydencka zostanie oficjalnie powitana przez Prezydenta Egiptu Abd el–Fataha es–Sisiego oraz jego Małżonkę na dziedzińcu Pałacu Ittihadija w Kairze. Następnie zaplanowane są rozmowy Przywódców „w cztery oczy”, po których odbędzie się spotkanie obu delegacji i sesja plenarna. O godz. 12.30 – w obecności Prezydentów – będzie miała miejsce ceremonia podpisania dokumentów. Po niej Prezydenci wygłoszą oświadczenia dla mediów.

Polska Para Prezydencka spotka się również z patriarchą Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego Tawadrosem II.

Prezydent będzie też rozmawiał z Premierem Egiptu Mustafą Madbulim, wspólnie z którym otworzy Polsko–Egipskie Forum Gospodarcze.

We wtorek Para Prezydencka spotka się z wielkim imamem Al–Azharu Ahmedem al–Tajebem. Zaplanowane jest też złożenie wieńca na cmentarzu Wspólnoty Narodów w Heliopolis, a także spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami polskich mediów.

Jak zapowiada Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik, głównym tematem rozmów w Kairze Prezydenta Andrzeja Dudy z władzami Egiptu będzie kryzys żywnościowy w kontekście wojny na Ukrainie. Minister zaznaczył, że Polska może wspierać Ukrainę w eksporcie produktów rolnych.

Jak powiedział „w rozmowach zarówno z Prezydentem, jak i Premierem Egiptu poruszone zostaną tematy trudne dla naszych partnerów, czyli tematy żywnościowe”. „Wiemy, że Egipt jest całkowicie uzależniony od importu z Ukrainy i Rosji, i poszukuje form wsparcia” – zauważył.

Minister zaznaczył, że Polska może wspierać Ukrainę w eksporcie produktów rolnych. – Takie działania i próby podejmuje ministerstwo infrastruktury, które rozmawia na temat możliwości współpracy polskich kolei z kolejami ukraińskimi. Mówi się wstępnie o utworzeniu spółki specjalnej, która będzie zajmować się eksportem zboża z Ukrainy do innych krajów na świecie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie całościowo wesprzeć Ukrainy, bo ilości zalegającego zboża i możliwości przeładunkowe w Polsce są ograniczone, ale myślę, że ten wątek na pewno pojawi się w rozmowach – powiedział minister.

Prezydent Andrzej Duda podczas piątkowej gali konkursu AgroLiga 2021, podkreślił, że niewykluczone, że Polska włączy się do walki z plagą głodu na świecie, jeśli eksport płodów rolnych z Ukrainy nie zostanie wznowiony.

– Być może, że państwa płody rolne, to co w tym roku zbierzecie państwo z pól, trafi do Afryki, do Ameryki Południowej, do wielu innych miejsc, gdzie będzie ratowało życie – powiedział Prezydent. Jak dodał: Wojna, która teraz toczy się za naszą granicą na Ukrainie może spowodować ogromny kryzys żywnościowy na świecie, to problem tego, że Ukraina na wielu rynkach stanowiła fundament importu zboża, oleju słonecznikowego, wielu innych produktów rolnych.