Jutro oficjalna wizyta W. Zełenskiego w Polsce

O zaplanowanej na środę oficjalnej wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce – na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy – poinformował w poniedziałek rano w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak zapowiedział Przydacz, prezydent Zełenski spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, by porozmawiać na temat kwestii bezpieczeństwa, gospodarczych czy politycznych i historycznych. Ukraiński prezydent ma również rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim oraz na Zamku Królewskim w Warszawie spotkać się z Polakami i mieszkającymi w Polsce Ukraińcami.

Przydacz podkreślił, że prezydent Ukrainy pierwszy raz od rosyjskiej agresji przybędzie do Polski z oficjalną wizytą. Po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., Zełenski był w Polsce jedynie wizytami roboczymi.

W środę, 5 kwietnia, spodziewamy się oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent 🇺🇦 w środę po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023

Ostatnią wizytą prezydenta Zełenskiego w Polsce przed atakiem Rosji była wizyta rozpoczęta 20 stycznia 2022 roku, kiedy w Wiśle odbyły się dwudniowe konsultacje prezydentów Polski i Ukrainy. Prezydenci Duda i Zełenski rozmawiali na temat sytuacji bezpieczeństwa w regionie i groźby agresji rosyjskiej. Andrzej Duda informował wówczas, że przekazał prezydentowi Ukrainy, iż jego kraj może liczyć na wsparcie Polski. Prezydent oświadczył, że Polska odrzuca koncepcję stref wpływów i opowiada się za pełną integracją euroatlantycką Ukrainy.

1 lutego 2022 roku wizytę w Kijowie złożył premier Morawiecki; spotkał się m.in. z prezydentem Ukrainy. Premier wyraził jedność i solidarność z państwem ukraińskim. Zapewnił, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie m.in. kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej.

23 lutego 2022 roku – na kilkanaście godzin przed inwazją Rosji na Ukrainę – z wizytą w Kijowie przebywali prezydent Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Obaj zapewnili wówczas prezydenta Zełenskieego, że może liczyć na ich wsparcie, w tym na forum NATO i UE. Prezydent Duda podkreślał, że Ukraina zasługuje na status kraju kandydującego do UE; prezydenci przyjęli też wspólną deklarację potępiającą decyzję Federacji Rosyjskiej o uznaniu separatystycznych „republik ludowych” na okupowanych terenach Ukrainy.

Już po rosyjskiej inwazji, pierwszymi zachodnimi politykami, którzy odwiedzili Kijów, byli – 15 marca 2022 roku – premier Morawiecki, ówczesny wicepremier i szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala oraz ówczesny premier Słowenii Janez Jansza. W Kijowie spotkali się z prezydentem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Kaczyński mówił po spotkaniu, że „potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego”, która „będzie działała na terenie Ukrainy”, będzie „dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne”.

Z kolei premier Morawiecki zapewniał prezydenta Ukrainy, że jego kraj nie zostanie sam w konfrontacji z rosyjskim agresorem. „Jesteśmy tu dziś, aby podziwiać waszą walkę przeciw tak brutalnemu agresorowi. Ta inwazja musi się skończyć” – oświadczył szef polskiego rządu. Prezydent Ukrainy podziękował europejskim politykom za wsparcie.

13 kwietnia 2022 roku wizytę w Kijowie ponownie złożył prezydent Duda wraz z prezydentami: Estonii Alarem Karisem, Łotwy Egilsem Levitsem i Litwy Gitanasem Nausedą. Politycy spotkali się z prezydentem Zełenskim, odwiedzili też podkijowskie miejscowości zniszczone przez rosyjskie wojska. Prezydent Duda powiedział wówczas, że jeżeli ktoś wysyła żołnierzy, by bombardowali budynki mieszkalne i zabijali cywilów, to to nie jest wojna, tylko terroryzm i bandytyzm. Dla sprawców nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej – oświadczył polski prezydent po spotkaniu z prezydentem Ukrainy oraz wizycie w Buczy, Borodziance i Irpieniu.

Kolejna wizyta prezydenta Dudy na Ukrainie miała miejsce w maju ub. roku. Spotkał się wówczas ponownie z ukraińskim prezydentem, wygłosił również orędzie w ukraińskiej Radzie Najwyższej. Andrzej Duda był pierwszym zagranicznym przywódcą, który wystąpił na forum ukraińskiego parlamentu od wybuchu wojny w tym kraju. Polska wspiera i będzie wspierać Ukrainę; nie spocznę, dopóki Ukraina nie stanie się członkiem UE w pełnym tego słowa znaczeniu – zadeklarował Duda w orędziu. Wskazywał też, że „moment dziejowy na nowo kształtuje nasze relacje”. Nadszedł dzisiaj czas – w moim głębokim przekonaniu – na nowy, polsko-ukraiński traktat o dobrym sąsiedztwie” – mówił polski prezydent.

Prezydent Ukrainy, przemawiając wtedy w Radzie Najwyższej Ukrainy, podziękował Sejmowi RP za uchwalenie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zapowiedział też przedstawienie Radzie Najwyższej Ukrainy „podobnego – lustrzanego projektu”.

1 czerwca 2022 roku premier Ukrainy Denys Szmyhal przekazał na konferencji prasowej w Kijowie, że prezydent Zełenski uhonorował premiera Morawieckiego i ówczesnego wicepremiera Kaczyńskiego Orderem Jarosława Mądrego drugiej klasy. Prezydent odznaczył naszych prawdziwych przyjaciół, naszych braci za nieustanną pomoc zarówno przed rozpoczęciem wojny jak i po jej rozpoczęciu – powiedział wówczas premier Szmyhal.

Wśród Polaków, którzy po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę zostali uhonorowani tym odznaczeniem, znaleźli się także wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak; wicepremier i szef MKiDN Piotr Gliński, minister w KPRM Michał Dworczyk oraz Jakub Kumoch – wówczas szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

23 sierpnia 2022 roku prezydent Duda po raz kolejny odwiedził Ukrainę na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego. Oprócz spotkania z ukraińskim przywódcą polski prezydent uczestniczył w spotkaniu Platformy Krymskiej. Duda relacjonował, że podczas spotkania zdecydowanie wzywano Rosję do zwrócenia Krymu Ukrainie. Ukraina ma prawo wrócić do uznanych międzynarodowo granic – podkreślał w Kijowie. Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Polski prezydent Zełenski poinformował o otwarciu przed gmachem ukraińskiego parlamentu Alei Odwagi, na której widnieje nazwisko Andrzeja Dudy. Prezydent Ukrainy oświadczył, że Duda jest symbolem odwagi, przyjaźni i wsparcia dla Ukrainy w czasach, gdy jest to potrzebne jego walczącemu krajowi.

9 września tablicą w Alei Odwagi w Kijowie uhonorowany został – podczas wizyty w Kijowie – premier Morawiecki. Od pierwszych dni wojny szef polskiego rządu był z nami w najtrudniejszym czasie – mówił wówczas Zełenski. Tablicą uhonorowany został także przebywający również wtedy w Kijowie – razem z polskim premierem – prezydent Łotwy Egils Levits. Premier Morawiecki podczas wystąpieniu w Kijowie wezwał wtedy Komisję Europejską do jak najszybszego przekazania Ukrainie pomocy w wysokości 9 mld euro, która została obiecana jeszcze w czerwcu.

22 grudnia 2022 roku prezydent Duda spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Rzeszowie, gdzie prezydent Ukrainy zatrzymał się, wracając do kraju po wizycie w Stanach Zjednoczonych. Jak informowała wówczas prezydencka kancelaria, Zełenski poinformował Dudę o szczegółach wizyty w USA, przywódcy omówili też stan dwustronnych stosunków polsko–ukraińskich w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę. USA i Polska były pierwszymi krajami, które Zełenski odwiedził podczas podróży zagranicznej po 24 lutego, tj. po początku pełnoskalowej agresji Rosji.

Ponownie prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Rzeszowie 9 lutego 2023 roku. Wcześniej Zełenski odbył serię spotkań w Londynie, Paryżu i w Brukseli, gdzie m.in. przemawiał przed Parlamentem Europejskim i spotkał się z przywódcami państw UE zgromadzonymi na nadzwyczajnym szczycie. Jak informowała KPRP, rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy dotyczyła bezpieczeństwa w regionie; prezydent Zełenski zrelacjonował też swoją ostatnią aktywność dyplomatyczną w Brukseli i innych stolicach europejskich.

24 lutego 2023 roku – w rocznicę inwazji rosyjskiej na Ukrainę – wizytę w Kijowie złożył premier Morawiecki; spotkał się z prezydentem Zełenskim oraz z premierem Szmyhalem. Jestem tutaj po to, aby oddać pokłon wszystkim walczącym bohaterom Ukrainy, którzy bronią swojej ojczyzny, ale w ten sposób bronią także Europy i bronią Polski – mówił w Kijowie szef polskiego rządu. Poinformował wtedy też, że Polska – jako pierwsze europejskie państwo – przekazuje Ukrainie cztery pierwsze czołgi Leopard 2 A4 i zapowiedział przekazanie kolejnych. Ukraiński prezydent podkreślił, że pierwsze czołgi przekazane przez Polskę są już na Ukrainie i będą wzmacniać ukraińską obronę.