„Jest symbolem polskości”. Inauguracja obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

We czwartek w Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się konferencja prasowa poświęcona obchodom 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły oraz oprowadzanie kuratorskie po ekspozycji muzeum.

„Dzisiaj inaugurujemy wspólnie bardzo ważne obchody (…) 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. To są ważne obchody, to jest ważny jubileusz dla Polski z powodów oczywistych – Jan Paweł II wciąż jest najczęściej wymieniany jako osoba najważniejsza dla Polaków, we wszystkich badaniach, sondażach” – powiedział wicepremier.

Wskazał, że to jest „bardzo istotne, że mamy kogoś takiego, że jest to postać, która jest tak bardzo akceptowana wciąż, podziwiana”. Minister kultury ocenił, że Jan Paweł II jest „bardzo istotnym symbolem polskości”.

Podkreślił, że „wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby w sposób mądry instytucjonalizować pamięć, czyli budować takie instytucje, które będą dbały o wartości związane z tą postacią, będą je propagowały, będą o nich debatowały i będą o nich nauczały”.

Dodał, że jubileusz jest czasem, który „będzie można w dużej mierze poświęcić, (…) żeby myśleć o życiu Jana Pawła II, o jego nauce, o jego siłowaniu się z rzeczywistością, o tym, co proponował światu, jak świat na to odpowiadał, jak Polska, jak my, na to odpowiadaliśmy”.

„Jest tak wiele fascynujących pytań – po to właśnie jest ten jubileusz, żeby oddać tę przestrzeń na tego rodzaju refleksje, zastanowienie się” – wyjaśnił wicepremier.

Piotr Gliński zapowiedział, że jubileusz urodzin Jana Pawła II będzie zorganizowany w dwóch wymiarach – centralnym, przygotowywanym m.in. przez Biuro Programu „Niepodległa”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski, instytucjami kultury, muzeami; oraz oddolny, obywatelski.

Poinformował, że koncert główny związany z 100. rocznicą urodzin papieża Polaka zostanie zorganizowany 16 maja w Krakowie. Z kolei 18 maja ma się odbyć koncert na rynku w Wadowicach.

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego będzie od 29 lutego otwarte dla zwiedzających.