Jest porozumienie w sprawie budżetu UE

Decyzja w sprawie budżetu UE wymaga w Unii Europejskiej jednomyślności „27”. ,,Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie w sprawie NextGeneration i budżetu.Mam nadzieję, że państwa członkowskie go ratyfikują do końca roku. Obywatele i firmy czekają. Pomoże nam to wyjść z kryzysu i wejść w proces ożywienia prowadzonego przez zieloną i cyfrową transformację” – napisała na Twitterze Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Je salue l'accord sur #NextGenerationEU & le #EUBudget

J’espère que les États membres le ratifieront d'ici la fin de l'année.



Les citoyens & les entreprises attendent.



Il nous aidera à sortir de la crise et à entrer dans la reprise menée par la transition verte & numérique — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 10, 2020

Jak podały służby prasowe Rady, porozumienie „uzupełnia kompleksowy pakiet finansowy w wysokości 1824,3 mld euro wynegocjowany przez przywódców UE w lipcu.

Europarlament uzyskał o 16 mld euro więcej, niż uzgodnili szefowie państw na lipcowym szczycie. 15 mld euro wzmocni sztandarowe programy, a 1 mld przewidziano na ewentualne przyszłe kryzysy.

Dodatkowe środki pochodzić mają z grzywien, które mają płacić firmy, jeśli nie przestrzegają przepisów UE. Od 2021 r. UE planuje mieć dochody z opłat za niepoddane recyklingowi opakowania z tworzyw sztucznych, a m.in. od 2024 r. – z podatków cyfrowych i podatku od transakcji finansowych.

Na podst. inf. pras. RE;