Jan Paweł II może zostać ogłoszony patronem Europy

Jak informuje „Nasz Dziennik”, ruch „Europa Christi” zamierza również rozpocząć starania o to, aby św. Jan Pawel II został Doktorem Kosciola.

Jak informuje gazeta, podczas lubelskiego III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” ks. infulat Ireneusz Skubis, moderator Ruchu, zaapelowal o zbieranie podpisów pod tą inicjatywą. Podpisało ją już ok. 18 tys. osób. Do akcji przylaczyli sie tez Hiszpanie, podaje gazeta.

„Gdyby do tej akcji włączył się Episkopat i duchowieństwo, to tych podpisów powinno być kilka milionów. Jan Paweł II jest wspaniałym kandydatem na patrona Europy, to człowiek wielkiej kultury, wielkiego zamyślenia, mistyk, ale i wizjoner” – podkreslił ks. Skubis.