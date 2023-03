J.Siewiera: zapowiedzi Putina dotyczące rozlokowania broni jądrowej na Białorusi to kolejna odsłona szantażu

"Zapowiedzi Putina dotyczące rozlokowania broni jądrowej na Białorusi to kolejna odsłona szantażu, nie ma co do tego wątpliwości" - stwierdził szef BBN Jacek Siewiera w rozmowie z PAP podczas swojej wizyty w Berlinie. "Ta odsłona szantażu dotyczy strategicznej zmiany układu sił w Europie Centralnej".