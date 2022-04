J. Biden wzywa do postawienia Putina przed sądem

„Musimy zebrać informacje, musimy zebrać wszystkie szczegóły, by móc przeprowadzić prawdziwy proces w sprawie zbrodni wojennych” – oświadczył Joe Biden po przylocie do Białego Domu ze swojej rezydencji w stanie Delaware.

„Ten człowiek jest brutalny i to, co się dzieje, jest oburzające. Myślę, że to zbrodnia wojenna” – mówił Joe Biden o Władimirze Putinie.

W ten sposób prezydent USA skomentował zdjęcia z Buczy pod Kijowem. Wskazują one na to, że rosyjskie wojska masowo mordowały bezbronnych cywilów.

Joe Biden dodał też, że zamierza nałożyć na Rosję kolejne sankcje. Dla Ukrainy ma popłynąć z USA natomiast nowa pomoc wojskowa. Joe Biden oświadczył, że szczegóły tych działań zostaną podane wkrótce.