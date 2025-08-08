Izraelski rząd zatwierdził plan przejęcia kontroli nad Gazą

Zgodnie z decyzją rządu, plan zakłada pięć głównych założeń: rozbrojenie Hamasu, odzyskanie wszystkich zakładników – żywych i martwych, demilitaryzację Strefy Gazy, utrzymanie izraelskiej kontroli bezpieczeństwa nad terytorium oraz utworzenie nowej cywilnej administracji, niezwiązanej ani z Hamasem, ani z Autonomią Palestyńską.

„Większość ministrów uznała, że plan alternatywny, również rozpatrywany przez gabinet, nie doprowadzi ani do pokonania Hamasu, ani do uwolnienia zakładników” – czytamy w komunikacie.

Netanjahu: „Izrael nie chce rządzić Gazą, ale musi przejąć kontrolę”

Premier Izraela zapowiedział, że państwo planuje całkowite przejęcie kontroli nad Strefą Gazy, jednak – jak zaznaczył – nie ma zamiaru jej „okupować”. W rozmowie z amerykańską telewizją „Fox News” Netanjahu stwierdził, że Izrael chce ustanowić „strefę bezpieczeństwa” i przekazać zarządzanie terytorium arabskim siłom, które „zapewnią bezpieczeństwo Izraelowi i stworzą dobre warunki życia dla mieszkańców Gazy”.

„Z Hamasem to niemożliwe” – dodał.

Rosnący nacisk na zawarcie porozumienia

Po niemal dwóch latach wojny, która rozpoczęła się po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r., izraelski rząd doświadcza rosnącej presji – zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej – by doprowadzić do zawieszenia broni. Organizacje międzynarodowe ostrzegają przed pogłębiającym się kryzysem humanitarnym w Gazie, gdzie ponad dwa miliony Palestyńczyków zagrożonych jest głodem.

W czwartek przed siedzibą premiera w Jerozolimie odbyła się demonstracja, podczas której setki obywateli domagały się pilnego porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników.

Według izraelskiego wojska, spośród 251 osób porwanych przez Hamas w październiku 2023 r., 49 nadal przetrzymywanych jest w Gazie, w tym 27 uznanych za zmarłych.

Hamas: Netanjahu poświęca zakładników

W opublikowanym w czwartek oświadczeniu Hamas oskarżył premiera Netanjahu o „poświęcanie zakładników dla realizacji swoich interesów politycznych i ideologicznej agendy”. Według organizacji, izraelski plan to kontynuacja „polityki ludobójstwa i przymusowych przesiedleń”.

Negocjacje w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników utknęły w martwym punkcie pod koniec lipca.

Napięcia wewnątrz izraelskich władz

Media izraelskie informują o rozbieżnościach między gabinetem premiera a szefem sztabu armii Eyalem Zamirem, który ma być przeciwny ponownemu całkowitemu zajęciu Strefy Gazy.

Minister obrony Israel Katz przypomniał, że wojsko ma obowiązek realizować politykę zatwierdzoną przez rząd. Sam Eyal Zamir, w oświadczeniu armii, zadeklarował, że pozostanie niezależny i „będzie nadal wyrażał swoje stanowisko bez obaw”.