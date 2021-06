Izraelska opozycja gotowa do utworzenia rządu. Benjamin Netanjahu po 12 latach traci władzę

O północy we wtorek, czasu obowiązującego w Izraelu, upływał wyznaczony przez prezydenta Reuwena Rawlina termin, do którego opozycja musiała zebrać koalicję, niezbędną do przejęcia władzy. Y. Lapid o utworzeniu nowej koalicji poinformował prezydenta kilka minut przed północą.

Jeśli w najbliższych dniach koalicja zostanie zatwierdzona przez 120-osobowy Kneset, zakończy się era prawicowego i bojowego premiera Benjamina Netanjahu, który już od dawna dominował w izraelskiej polityce.

Lider opozycji i jego partnerzy będą mieli teraz co najmniej tydzień na stworzenie rządu. W tym czasie B. Netanjahu i jego partia Likud prawdopodobnie dołożą wszelkich starań, aby pokrzyżować plan konkurentów politycznych.

Stanowisko szefa rządu w nowym gabinecie obejmie Naftali Bennet. Po dwóch latach zastąpić ma go Y. Lapid. Nowa koalicja składa się z partii prawicowych, lewicowych oraz partii izraelskich Arabów. Ich jedynym spoiwem, jak informują agencje, jest niebywała chęć odsunięcia od rządów B. Netanjahu.

Specjaliści nie wykluczają jednak jej szybkiego rozpadu, a wówczas Izrael czekałyby piąte w ostatnich latach wybory parlamentarne i możliwość powrotu do władzy B. Netanjahu.

Na podst. pr24.pl, BNS