  • 9 października, 2025 6:00

Izrael i Hamas zawarły porozumienie o rozejmie i uwolnieniu zakładników

Izrael i grupa islamistyczna Hamas zawarły porozumienie o rozejmie w Strefie Gazy, które przewiduje uwolnienie żywych zakładników oraz wymianę więźniów. W ramach umowy Izrael zobowiązał się do uwolnienia setek palestyńskich więźniów oraz umożliwienia dostaw pomocy humanitarnej do Gazy. Porozumienie zostało osiągnięte po ponad dwóch latach wojny, która rozpoczęła się po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku.

zw.lt/PAP/BNS
fot. archiwum

Palestyńska grupa bojowa „Hamas” ma uwolnić wszystkich zakładników, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, jak ogłosił prezydent USA Donald Trump po osiągnięciu porozumienia w Egipcie na podstawie 20-punktowego planu pokojowego amerykańskiego lidera.

Źródło w grupie „Hamas” powiedziało agencji AFP, że w pierwszym etapie porozumienia, grupa wymieni jednocześnie 20 żywych zakładników na prawie 2 tysiące palestyńskich więźniów, a wymiana odbędzie się w ciągu 72 godzin od wdrożenia porozumienia.

Donald Trump wyraził przekonanie, że zakładnicy „wszyscy wrócą do domu w poniedziałek” i dodał, że Waszyngton odegra pewną rolę w odbudowie wojną zniszczonej Strefy Gazy, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa i pokoju na palestyńskich terytoriach.

Katar ogłosił, że porozumienie to jest „pierwszym etapem rozejmu w Strefie Gazy, który zakończy wojnę, uwolni izraelskich zakładników oraz palestyńskich więźniów i umożliwi dostarczanie pomocy”.

Zakładnicy zostaną uwolnieni w zamian za 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie oraz 1,7 tys. innych Palestyńczyków, którzy zostali zatrzymani przez Izrael od początku wojny, dodało źródło w grupie „Hamas”.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że „z Bożą pomocą” przywróci zakładników do domów, a jeden z oficjalnych źródeł dodał, że rząd premiera zbierze się w czwartek, aby zatwierdzić porozumienie.

Donald Trump wcześniej powiedział, że może udać się na Bliski Wschód w tym tygodniu, gdyż porozumienie jest „bardzo bliskie”.

Przed oficjalnym ogłoszeniem porozumienia o rozejmie dziennikarze śledzili, jak sekretarz stanu USA, Marco Rubio, uczestniczył w wydarzeniu w Białym Domu i wręczył Donaldowi Trumpowi pilny notatkę dotyczącą przebiegu rozmów w Egipcie.

„Może pojadę tam pod koniec tygodnia, może w niedzielę” – powiedział Donald Trump, dodając, że prawdopodobnie uda się do Egiptu, ale również rozważy możliwość wyjazdu do Strefy Gazy.

W planie Donalda Trumpa przewidziano rozejm, uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, rozbrojenie „Hamasu” oraz stopniowe wycofywanie Izraela z terytorium.

