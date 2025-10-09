Izrael i Hamas zawarły porozumienie o rozejmie i uwolnieniu zakładników

Palestyńska grupa bojowa „Hamas” ma uwolnić wszystkich zakładników, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, jak ogłosił prezydent USA Donald Trump po osiągnięciu porozumienia w Egipcie na podstawie 20-punktowego planu pokojowego amerykańskiego lidera.

Źródło w grupie „Hamas” powiedziało agencji AFP, że w pierwszym etapie porozumienia, grupa wymieni jednocześnie 20 żywych zakładników na prawie 2 tysiące palestyńskich więźniów, a wymiana odbędzie się w ciągu 72 godzin od wdrożenia porozumienia.

Donald Trump wyraził przekonanie, że zakładnicy „wszyscy wrócą do domu w poniedziałek” i dodał, że Waszyngton odegra pewną rolę w odbudowie wojną zniszczonej Strefy Gazy, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa i pokoju na palestyńskich terytoriach.

Katar ogłosił, że porozumienie to jest „pierwszym etapem rozejmu w Strefie Gazy, który zakończy wojnę, uwolni izraelskich zakładników oraz palestyńskich więźniów i umożliwi dostarczanie pomocy”.

Zakładnicy zostaną uwolnieni w zamian za 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie oraz 1,7 tys. innych Palestyńczyków, którzy zostali zatrzymani przez Izrael od początku wojny, dodało źródło w grupie „Hamas”.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że „z Bożą pomocą” przywróci zakładników do domów, a jeden z oficjalnych źródeł dodał, że rząd premiera zbierze się w czwartek, aby zatwierdzić porozumienie.

Donald Trump wcześniej powiedział, że może udać się na Bliski Wschód w tym tygodniu, gdyż porozumienie jest „bardzo bliskie”.

Przed oficjalnym ogłoszeniem porozumienia o rozejmie dziennikarze śledzili, jak sekretarz stanu USA, Marco Rubio, uczestniczył w wydarzeniu w Białym Domu i wręczył Donaldowi Trumpowi pilny notatkę dotyczącą przebiegu rozmów w Egipcie.

„Może pojadę tam pod koniec tygodnia, może w niedzielę” – powiedział Donald Trump, dodając, że prawdopodobnie uda się do Egiptu, ale również rozważy możliwość wyjazdu do Strefy Gazy.

W planie Donalda Trumpa przewidziano rozejm, uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, rozbrojenie „Hamasu” oraz stopniowe wycofywanie Izraela z terytorium.