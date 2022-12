ISW: Kreml próbuje naprawić wizerunek Putina jako lidera czasu wojny

W najnowszej publikacji ISW analizuje przekazane przez Kreml informacje o najnowszej aktywności publicznej Putina. Kreml podał w sobotę, że Putin spędził dzień w sztabie wojskowym, gdzie spotkał się z dowódcami i wysłuchał raportów na temat „specjalnej operacji wojskowej”, jak nazywana jest inwazja na Ukrainę. Z opublikowanych kadrów wynika, że w spotkaniu wziął udział m.in. minister obrony Siergiej Szojgu i kierujący obecnie inwazją gen. Siergiej Surowikin.

„Kreml prawdopodobnie nagłośnił spotkanie, by zaprezentować Putina jako dogłębnie zaangażowanego w planowanie i prowadzenie wojny na Ukrainie” – oceniają analitycy. Dodają, że nastąpiło to po fali wyraźnej krytyki roli Putina w dowodzeniu działaniami wojennymi ze strony twardogłowych zwolenników wojny. Spotkanie w sztabie miało też „zrehabilitować wizerunek ministerstwa obrony” Rosji i przedstawić resort jako „zorganizowany, zjednoczony i skuteczny” – zauważa think tank.

ISW powołuje się też na doniesienia portalu The Moscow Times o zaleceniach Kremla, dotyczących nagłaśniania aktywności publicznej Putina. Według tych doniesień władze poleciły szefom rosyjskich regionów i wielkich firm państwowych, by przygotowali „pozytywną agendę” wydarzeń, w których gospodarz Kremla mógłby uczestniczyć. Urzędnicy kremlowscy twierdzą – według The Moscow Times – że dobrobyt Rosjan słabnie, a rośnie zmęczenie wojną, wobec czego Putin powinien być postrzegany jako przynoszący „dobre wiadomości”. Zaprezentowano więc np. jego udział w otwarciu fermy drobiu.

„Zabiegi te mają przypomnieć Rosjanom, że Putin nie jest tylko liderem wojskowym okresu wojny, ale też przywódcą cywilnym mającym bliskie relacje z narodem” – ocenia ośrodek. Uważa jednak, że w sytuacji, gdy społeczeństwo nie ma możliwości bliższej interakcji z Putinem, dotyczącej sytacji w kraju i na froncie, to jego wizerunek nie ulegnie znaczącej poprawie.