Indyjski wariant COVID-19 „wchodzi do gry” w Europie

„Wciąż pojawiają się nowe warianty SARS-CoV-2 roznoszone po całym świecie. Nowy wariant COVID-19, tzw. wariant indyjski B.1.617, wchodzi do gry w Europie” – ostrzega na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, ekspert polskiej Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19. W Wielkiej Brytanii wykryto już ponad 100 przypadków zakażenia tym wariantem.

Odmiana indyjska koronawirusa to kolejny, po brytyjskim, południowoafrykańskim, kalifornijskim i brazylijskim, wariant wykryty na świecie. Zawiera dwie mutacje: E484Q i L452R. Wirusolog Shahid Jameel wyjaśnił, że „podwójna mutacja w kluczowych obszarach białka S wirusa może spowodować, że stanie się on bardziej zakaźny i że pozwoli mu to ominąć nasz system odpornościowy”. Dodał, że „w Indiach może istnieć odrębna linia koronawirusa z mutacjami L452R i E484Q”.

Dr Grzesiowski ostrzegł, że wariant indyjski jest „mieszanką” wariantu z Brazylii (P.1) i USA (1.427).

„Brak jeszcze danych o ucieczce naszej odporności, ale nie będzie mniej groźny niż powyższe” – podkreślił.

Na Litwie podobnie jak w całej Europie dominuje obecnie tzw. wariant brytyjski.

W Oniksztach odkryto jednak 35 przypadków dotychczas niezidentyfikowanej odmiany koronawirusa. We wtorek poinformowała o tym Birutė Sapkauskienė, dyrektor oddziału Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) w Ucianie,

„9 kwietnia do naszego oddziału dotarła informacja, że ​​w rejonie Onikszty zidentyfikowano przypadki koronawirusa z mutacją E484. Ale co to za mutacja wirusa nie mamy jeszcze informacji. Według naszej wiedzy ten szczep nie ma jeszcze nazwy, nie notowaliśmy jej jeszcze na Litwie”- powiedziała szefowa NVSC w Ucianie.

Na podst. pr24.pl, zdrowie.radiozet.pl, lrytas.lt