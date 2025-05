Indie przeprowadziły naloty na Pakistan i administrowaną przez niego część Kaszmiru

Indie przeprowadziły w nocy z wtorku na środę czasu polskiego ataki rakietowe na cele w Pakistanie i administrowanej przez to państwo części spornego regionu, Kaszmiru. Władze w Islamabadzie określiły to jako "rażący akt wojny". Potwierdzono śmierć co najmniej 15 osób.