Incydent nad Bałtykiem: rosyjskie myśliwce bez zasad bezpieczeństwa

Jak podano, rosyjskie samoloty leciały w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO, nie przestrzegając międzynarodowych zasad bezpieczeństwa lotów. Zidentyfikowano jeden Su-30, jeden Su-35 oraz trzy MiG-31 na zachód od wybrzeża Łotwy; następnie zostały one eskortowane, a węgierskie Gripeny po zakończeniu zadania bezpiecznie wróciły do bazy.

Minister obrony Łotwy Andris Sprūds oświadczył w wywiadzie dla łotewskiego radia, że przechwycenie rosyjskich myśliwców oznacza zwiększenie aktywności NATO w tej sytuacji i zapowiedź dalszych, jeszcze bardziej zdecydowanych działań. Przypomniał, że zbliżanie się lub naruszanie przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie samoloty wojskowe „od pewnego czasu jest rzeczywistością”.