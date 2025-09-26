Znad Wilii
  • Świat
  • 26 września, 2025 15:00

Incydent nad Bałtykiem: rosyjskie myśliwce bez zasad bezpieczeństwa

Węgierskie myśliwce JAS-39 Gripen w czwartek wystartowały z bazy w Szawlach (Šiauliai), by przechwycić zespół pięciu rosyjskich samolotów wojskowych – poinformowało w mediach społecznościowych Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych NATO.

zw.lt/BNS
Incydent nad Bałtykiem: rosyjskie myśliwce bez zasad bezpieczeństwa

fot. domena publiczna

Jak podano, rosyjskie samoloty leciały w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO, nie przestrzegając międzynarodowych zasad bezpieczeństwa lotów. Zidentyfikowano jeden Su-30, jeden Su-35 oraz trzy MiG-31 na zachód od wybrzeża Łotwy; następnie zostały one eskortowane, a węgierskie Gripeny po zakończeniu zadania bezpiecznie wróciły do bazy.

Minister obrony Łotwy Andris Sprūds oświadczył w wywiadzie dla łotewskiego radia, że przechwycenie rosyjskich myśliwców oznacza zwiększenie aktywności NATO w tej sytuacji i zapowiedź dalszych, jeszcze bardziej zdecydowanych działań. Przypomniał, że zbliżanie się lub naruszanie przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie samoloty wojskowe „od pewnego czasu jest rzeczywistością”.

– „Wiemy, w jakim położeniu geopolitycznym się znajdujemy. Jesteśmy obok państwa-agresora. Teraz tę rzeczywistość widzimy wyraźniej” – podkreślił A. Sprūds.

PODCASTY I GALERIE