Holandia: Zderzenie pociągu pasażerskiego z towarowym, wielu rannych

Co najmniej jedna osoba zginęła, a około 30 zostało rannych w wyniku wypadku kolejowego, do którego doszło we wtorkowy poranek w miejscowości Voorschoten w Holandii, położonej między Hagą i Amsterdamem. Przyczyną zdarzenia było uderzenie pociągu w pozostawiony na torach sprzęt budowlany - podała agencja Reutera za holenderskimi służbami ratunkowymi.