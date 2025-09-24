Znad Wilii
  • Świat
  • 24 września, 2025 15:30

Hiszpański A330 z minister obrony: próba zakłócenia GPS w pobliżu obwódu królewieckiego

Samolot z hiszpańską minister obrony Margaritą Robles na pokładzie doświadczył w środę rano zakłóceń sygnału GPS w pobliżu obwodu królewieckiego – podały agencje „Europa Press” i „Reuters”. Maszyna A330 hiszpańskich Sił Powietrznych i Kosmicznych leciała do bazy w Szawlach.

zw.lt/PAP/BNS
Hiszpański A330 z minister obrony: próba zakłócenia GPS w pobliżu obwódu królewieckiego

fot. freepik.com

Według doniesień próbowano zakłócić GPS samolotu, jednak operacja się nie powiodła, ponieważ maszyna „otrzymuje sygnały z wojskowego satelity”. Informację „Europa Press” potwierdziło Ministerstwo Obrony Hiszpanii.

Dowódca samolotu zbagatelizował incydent, określając go jako typowy dla lotów w pobliżu obwodu kaliningradzkiego – zarówno w przypadku lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego.

Na pokładzie znajdowali się także bliscy hiszpańskich żołnierzy stacjonujących na Litwie oraz dziennikarze towarzyszący minister podczas wizyty. W środę w Szawlach Margarita Robles spotyka się z minister ochrony kraju Litwy Dovilė Šakalienė.

Hiszpańskie Siły Powietrzne po raz dziewiąty uczestniczą w misji nadzoru przestrzeni powietrznej NATO w krajach bałtyckich. Hiszpański kontyngent wspiera stacjonujące w Szawlach siły powietrzne Węgier.

PODCASTY I GALERIE