Hiszpański A330 z minister obrony: próba zakłócenia GPS w pobliżu obwódu królewieckiego

Według doniesień próbowano zakłócić GPS samolotu, jednak operacja się nie powiodła, ponieważ maszyna „otrzymuje sygnały z wojskowego satelity”. Informację „Europa Press” potwierdziło Ministerstwo Obrony Hiszpanii.

Dowódca samolotu zbagatelizował incydent, określając go jako typowy dla lotów w pobliżu obwodu kaliningradzkiego – zarówno w przypadku lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego.

Na pokładzie znajdowali się także bliscy hiszpańskich żołnierzy stacjonujących na Litwie oraz dziennikarze towarzyszący minister podczas wizyty. W środę w Szawlach Margarita Robles spotyka się z minister ochrony kraju Litwy Dovilė Šakalienė.

Hiszpańskie Siły Powietrzne po raz dziewiąty uczestniczą w misji nadzoru przestrzeni powietrznej NATO w krajach bałtyckich. Hiszpański kontyngent wspiera stacjonujące w Szawlach siły powietrzne Węgier.