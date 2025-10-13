Hamas uwolnił pierwszych siedmiu izraelskich zakładników

Według mediów izraelskich uwolnieni to: Matan Angrest, Gali Berman, Ziw Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dalal. Wszyscy zostali porwani podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. i spędzili w niewoli 738 dni.

Na placu Zakładników w Tel Awiwie zgromadziło się ok. 65 tys. osób, które z radością przyjęły informację o uwolnieniu porwanych.

Biuro prasowe Białego Domu podało, że prezydent USA Donald Trump oglądał relację z oswobodzenia pierwszych zakładników na pokładzie samolotu Air Force One, który krótko później wylądował w Izraelu.

Dwudziestu zakładników, którzy zostaną uwolnieni w poniedziałek, to ostatni więzieni i pozostający przy życiu z grupy 251 osób, uprowadzonych podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Ich zwolnienie jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy.

Telewizja Al-Dżazira podała, że kolejnych 13 zakładników zostanie uwolnionych o godz. 10 czasu izraelskiego (9 w Polsce) na południu Strefy Gazy.

Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych.

Izrael w zamian uwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

Matan Angrest ma 22 lata jest żołnierzem i został porwany z czołgu na południu Izraela.

Bracia bliźniacy Gali i Ziw Bermanowie zostali uprowadzeni ze swojego domu w kibucu Kfar Aza. Mają po 28 lat.

24-letni Alon Ohel został porwany z festiwalu muzycznego Nova, który odbywał się w pobliżu przygranicznego kibucu Reim, gdzie doszło do największej masakry podczas ataku 7 października 2023 r. – zabito tam 364 osoby, a 40 porwano. Ohel ma również obywatelstwo niemieckie i serbskie.

Eitan Mor ma 25 lat i pracował jako ochroniarz na festiwalu Nova, gdzie schwytali go hamasowcy. Na stałe pracował w jednej z kawiarni w Jerozolimie.

48-letni Omri Miran został porwany ze swojego domu w kibucu Nahal Oz na oczach swojej rodziny – żony i dwóch małych córek. Pracował w kibucu jako masażysta i ogrodnik. Ma obywatelstwo izraelsko-węgierskie.

Guy Gilboa-Dalal ma 24 lata i również został uprowadzony podczas festiwalu Nova. Był tam z bratem, któremu udało się uciec przed napastnikami. Gilboa-Dalal i inny zakładnik Ewjatar Dawid zostali sfilmowani przez Hamas w lutym, gdy obserwowali przez okno auta uwolnienie innych porwanych podczas trwającego wówczas rozejmu. Na nagraniu mężczyźni błagali, by uwolniono również i ich.

Hamas i inne palestyńskie grupy zbrojne, które zaatakowały 7 października 2023 r. południowy Izrael, zabiły wówczas blisko 1200 osób i porwały 251.

138 zakładników zostało uwolnionych, głównie w ramach wymian towarzyszących rozejmom (jesienią 2023 r. i na początku 2025 r.), ośmiu odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 58 uprowadzonych. Hamas wypuścił też dwóch Izraelczyków porwanych przed atakiem i wydał ciało jednego uprowadzonego wcześniej żołnierza.

Przed zawarciem trwającego rozejmu Hamas przetrzymywał 47 porwanych 7 października 2023 r., z których 20 wciąż żyje, a także ciało zabitego w 2014 r. izraelskiego żołnierza.